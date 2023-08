Danna Paola admite que  jamás permitiría que sus hijos formaran parte del medio del espectáculo, sino hasta que cumplieran la mayoría de edad

Al haber empezado su carrera artística cuando era niña, Danna Paola sabe bien que su vida personal nunca fue normal y revela que lo que más le dolió fue no poder tener relaciones amorosas como cualquier persona.

En entrevista para el podcast “Escuela De Nada”, la cantante confesó que nunca estuvo mucho tiempo con una pareja porque su carga de trabajo era muy pesada y ninguno lo soportaba, por lo que ahora que lleva más de un año con Alex Hoyer se siente plena.

“Yo jamás había tenido una relación estable en mi vida. Entre que mi papá era mi manager, la disquera, la gente, etc. A mis ex novios casi les ponían orden de restricción de que nadie se me podía acercar y cada persona que llegara a mi vida la alejaban, pero hoy estoy cien por ciento segura, feliz y estable en mi vida y lo agradezco”, dijo Danna.

Por otro lado, la intérprete de “Mundo De Caramelo” aseguró que tras reflexionar sobre todo lo que vivió durante su infancia, jamás permitiría que sus hijos formaran parte del medio del espectáculo sino hasta que cumplieran la mayoría de edad.

Mucho amor, pero aún no hay compromiso ni boda a la vista…

Desde hace varios meses surgió el rumor de que Danna Paola ya había recibido el anillo de compromiso de Alex Hoyer, con quien ya lleva poco más de un año de relación, y aunque al principio ninguno de los dos había hablado al respecto, es hasta ahora que el cantante ha decidido romper el silencio.

Durante un evento organizado por una famosa marca de relojes, el joven aseguró que se encuentra sumamente enamorado de la intérprete de “Mala Fama”, pero que por el momento no tiene planeado llevarla al altar.

“Es falso. Sí hay como rumores por ahí de que ya le di el anillo y tal, pero es una absoluta mentira que alguien se inventó por ahí. ¿Quién sabe? Igual y muy pronto les damos la sorpresa, pero por el momento estamos felices así”, dijo Alex.

Para finalizar, el cantautor se expresó sobre su más reciente tema titulado “Película”, el cual compuso pensando en el hermoso romance que ha vivido con la también actriz y que hasta le dedicó justo en el día de su estreno.

