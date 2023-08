Mujer de Virginia ganó $100,000 en el Powerball, gracias a que siguió el consejo de su prima

Vaya fortuna con la que corrió una mujer que radica en Virginia, ya que jamás se imaginó que seguir al pie de la letra el consejo de uno de sus familiares le haría ganar mucho dinero.

Resulta ser que UnaTina Renee Johnson se encontraba hace unos días haciendo unas compras con una de sus primas en una tienda 7-Eleven cuando, de repente, sintió el impulso de comprar un ticket de lotería y así probar suerte.

Fue en la fila de la caja cuando la prima de Una se percató que el bote del juego del Powerball se había disparado, por lo que le insistió que adquiriera un ticket especial del Power Play para el sorteo del pasado 19 de julio.

La mujer decidió escuchar lo que le dijo su prima e invirtió un dólar más para comprar ese ticket especial que le ayudó a que creciera el premio que se llevó.

A los pocos días, Johnson descubrió que había ganado $1,000 originalmente en el Powerball; sin embargo, dicha cifra creció por el consejo que le dio su prima, llevándose entonces la nada despreciable cantidad de $100,000.

Mi prima me obligó a hacerlo. Si no hubiera sido por ella, no habría pagado ni un dólar más por el Power Play”, ha relatado la afortunada a la prensa local.

“Ella me dijo que lo hiciera, así que ahora, siempre tengo que hacerle caso”, comentó la mujer al momento de reclamar su premio.

De igual modo, compartió que parte del dinero lo donará a su iglesia local y también le compartirá una parte a su prima, ya que fue una pieza clave para que resultara ganadora.

