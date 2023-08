Yailin ‘la más viral’ corre sin brasier y en microbikini mientras Tekashi 6ix9ine la graba

La cantante Yailin ‘la más viral’ el pasado viernes se viralizó en las diversas redes sociales luego que Tekashi 6ix9ine estuviese compartiendo con ella un día soleado, ocasión que ella aprovechó para presumir su esbelta y escultural figura a un mes de haberse sometido a una nueva operación estética.

A su vez, el video fue compartido en el perfil de la red social de la camarita de la dominicana, donde cuenta con casi 11 millones de seguidores en la plataforma. Además, en la primera imagen se observa que muestra su figura y al fondo presume una lujosa mansión. Sin embargo, el audiovisual aparece de tercero, hecho que terminó llamando mucho la atención.

La cantante vio oportuno alardear del tamaño de sus voluptuosos atributos, al tiempo que va caminando de espalda y suelta la parte de arriba de su traje de baño. A su vez, parece estar escapando de alguien, pues va caminando y en medio de la circunstancia casi se cae.

Los internautas no dudaron ni un segundo en opinar sobre lo que estaban viendo, pues a varios de ellos las imágenes no les terminaron agradando, debido a que fue tildada hasta de “ridícula”, mientras que de manera constante se muestra con poca ropa.

“Cuando veo un cuerpo así le doy gracias a Dios por el que me mandó”, “Por dinero hasta donde llegan estas chicas, la verdad es que deja mucho que desear como mujer y como mamá”, “¿Y las piernas para cuándo?”, “Ella no sabe caminar ni descalza”, “Que lastima que no se valore ni ella misma como mujer, y pase de burla en burla”, “Qué ridícula definitivamente”, “En verdad creen que se miran lindas con esas pompas que no van acorde a su cuerpo”, “¿Y el cerebro para cuando una cirugía?”, “No cuadra con las piernas”, “Y yo pensé que ya se estaba regenerando, pues si se rompe un pie no hay problema se pone uno postizo”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

