Desmienten muerte de José Luis Perales de un infarto

Este lunes 7 de agosto diversos medios de comunicación social comenzaron a publicar el presunto fallecimiento del cantautor español José Luis Perales a sus 78 años, y es que aparentemente habría muerto por un infarto al miocardio, aunque todo resultó ser mentira, así lo dio a conocer ‘La Razón’, luego de haberse comunicado con un pariente directo.

Perales se encuentra disfrutando de unos días libres en Londres junto a sus familiares, y desde allá grabó un video para aclarar que sigue vivo y lamenta que se haya presentado una situación de este tipo, debido a que se encuentra bien.

“Hablo desde Londres, un sitio maravilloso con lugares preciosos donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer y que ya nos estamos a punto de marcharnos. De repente nos encontramos con que alguien, pues de muy mala idea, pues ha dicho que me he muerto y la verdad yo estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España“, dijo en un video difundido en las redes sociales.

🚨#AHORA | José Luis Perales desde Londres lamenta que se haya difundido la noticia falsa sobre su fallecimiento. pic.twitter.com/rOEExzW1Xj — Adela Micha (@Adela_Micha) August 7, 2023

“Gracias a todos los que intentaron saber si era verdad esta cosa. Se acabó. Un abrazo muy fuerte para todos”, se le escucha decir en el video donde aclara una fuerte confusión registrada en horas de la tarde de este lunes.

Sin duda la noticia se ha ido viralizando en los últimos minutos, y es que los mensajes de cariño y reconocimiento por sus canciones no han faltado, debido a que los fanáticos se vieron consternados ante una falsa información que en poco tiempo le dio la vuelta al mundo.

