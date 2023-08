Aracely Arámbula causa revuelo tras subir foto despeinada y sin maquillaje

La actriz Aracely Arámbula de forma repetitiva comparte en la red social de la camarita el inmenso amor que siente por los perritos, al tiempo que en muchas ocasiones busca la manera de ayudar a aquellos que estén en situación de calle, pues ha manifestado lo importante que suelen ser para ella.

La mexicana supera los seis millones de seguidores en la mencionada aplicación, mientras que es ahí donde cuelga gran cantidad de contenido por estos animales que suelen ser mascotas en una gran cantidad de hogares y el pasado domingo lo aprovechó al máximo.

Arámbula compartió una foto donde salía con dos caninos, cada uno en una mano distinta, aunque lo más llamativo terminó siendo el hecho de ver su cabello mientras se encontraba en un lujoso local muy despeinada y sin maquillaje. Sin embargo, demostró que poco le importa y una sonrisa no faltó en su rostro.

“Con una hermosa compañía. Feliz en mi tierra con mi gente amada, mis chicos, mi charly liz gran noche, nada como estar en familia #Amo!!! #Brunothefirts & #Paparro igual de despeinados”, fue el mensaje que envió, al tiempo que destacó que se sentía a gusto por aquellos que permanecían en sus manos.

Los internautas no tardaron en pronunciarse por la particular postal en la aplicación y es que varios se enfocaron en su cabello, aunque no fue un impedimento para resaltar que aun así sigue siendo una bella mujer.

“La familia es un regalo que se puede abrir cada día en buenos y malos momentos y eso no tiene precio delicioso, cenamos y felices a Dios gracias”, “Con la cabellera de oli”, “Te amooo señora que incluso despeinada se ve lo que le sigue a hermosaaa”, “Por fin algo en común con Araaaaaaaaa. Nunca me peino”, “La despeinada más hermosa”, “Hasta despeinada es Hermosa, mi ARA bella”, “Ayyy me muero de ternura”, “Hermosa, incluso con el cabello despeinado“, “Amo tus greñas mi amor”, “Igual de despeinadas y hermosas”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Sigue leyendo:

· Se revela qué le dejó de herencia Ignacio López Tarso, tanto a Aracely Arámbula como a Lety Calderón

· Aracely Arámbula a sus 48 años posa en toples y su abdomen de acero se roba la atención

· Aracely Arámbula salió a desmentir que Luis Miguel sea un padre pendiente de sus hijos