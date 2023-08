Dicen que Lele Pons está embarazada y sale Guaynaa a desmentirlo todo: “Todavía es muy pronto para que eso suceda”

Luego de que en días pasados corriera en las redes sociales el rumor de que Lele Pons y Guaynaa se convertirían en padres por primera vez, es el cantante quien afirma que esto es una noticia completamente falsa.

En entrevista con el presentador Molusco, el puertorriqueño aseguró que tanto él como la influencer están tan concentrados en los proyectos profesionales que tienen en conjunto que no se han dado el tiempo de agrandar la familia.

“No es cierto, lo desmiento totalmente. Ni siquiera está en planes que Lele se embarace, todavía es muy pronto para que eso suceda. Tenemos a muchos amigos que ya son papás o que están esperando y nos da emoción, pero nosotros todavía no llegamos a esa etapa”, dijo Guaynaa.

Lele Pons y Guaynaa contrajeron nupcias en el año 2023. / Foto de Mezcalent. Crédito: Mezcalent

Pese a que por ahora no hay planes de paternidad, el intérprete de “Se Te Nota” aseguró que sí le gustaría formar una familia en un futuro y sorprendió al asegurar que, a diferencia de muchas personas, él quisiera tener tres o cuatro hijos.

Lele Pons afirma que comparte gustos en hombres con su papá



Aunque hace un par de años Lele Pons confesó que era difícil aceptar que su padre era homosexual, ésta ha revelado que antes de su boda, él le daba el visto bueno a sus prospectos amorosos. Estas declaraciones las brindó cuando estuvo de invitada al programa “D Generaciones” y ahí reveló que cuando revisaba aplicaciones para buscar conquistas, había ocasiones en las cuales don Luis se sentía atraído físicamente por ellos.

“Mi papá está celoso de mí. Siempre bromeábamos diciendo que nos íbamos a pelear por hombres. Yo le pedía su opinión sobre los que me gustaban y él me preguntaba que si no era gay porque lo veía atractivo”, dijo Lele entre risas.

