Tragedia familiar: padre y dos niños mueren en accidente vial tras salir a comer helados en Nueva York

Patrice Huntley (60) y sus dos hijos de 10 y 13 años murieron y varios otros niños y adultos resultaron heridos luego de un accidente vial múltiple en Sunrise Highway, Long Island (NY).

Las tres víctimas mortales residían en Queens (NYC). Según el Departamento de Policía del condado Nassau, Huntley estaba llevando a su familia a comer helados para celebrar su nuevo trabajo cuando ocurrió la colisión.

El choque múltiple comenzó el domingo alrededor de las 7:20 p.m. en Masapequa cuando un conductor de 32 años iba a toda velocidad en un Hyundai hacia el oeste frente al centro comercial ubicado en 5598 Sunrise Highway y chocó con otros tres vehículos, en una rápida reacción en cadena.

Huntley y sus hijos murieron cuando el Hyundai se estrelló contra su camioneta. Luego ese auto de la familia chocó contra Chevrolet conducido por un hombre de 83 años, quien se volcó e impactó otro vehículo.

La hija de 13 años de Huntley, Hannah, fue declarada muerta en el lugar, mientras que su hijo Jeremiah fue trasladado de urgencia al hospital, donde falleció. Una nieta de 6 años y otros hijos de 14 y 18 resultaron heridos y hospitalizados.

El conductor anciano que iba delante de ellos también resultó herido, pero fue tratado y dado de alta del hospital. El automovilista del tercer vehículo impactado, un hombre de 33 años, se negó a recibir atención médica en el lugar.

El conductor no identificado del Hyundai está hospitalizado con fracturas de tobillo y otras lesiones. Hasta el momento no se habían presentado cargos, reportó Fox News. No se ha determinado la causa del aparatoso accidente.

“Vamos a continuar con nuestra tolerancia cero en las carreteras, continuar con nuestra aplicación, pero lo que es más importante, esto no revertirá la pérdida de vidas este fin de semana”, dijo el comisionado del Departamento de Policía de Nassau, Patrick Ryder.

Las autoridades de Nueva York recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen con exceso de velocidad y/o se pongan al volante bajo efectos de alcohol y drogas.