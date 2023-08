Retira FDA del mercado kiwis por posible riesgo de Listeria

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció en su página de internet que David Oppenheimer and Company I LLC, está retirando voluntariamente del mercado todas las piezas de una libra de kiwi verde orgánico porque tienen el potencial de estar contaminadas con Listeria monocytogenes.

La Listeria monocytogenes es un organismo que puede causar infecciones graves y, en ocasiones, mortales en niños pequeños, personas frágiles o ancianas y otras personas con sistemas inmunitarios debilitados. Aunque las personas sanas pueden sufrir solo síntomas a corto plazo, como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea, la infección por listeria puede causar abortos espontáneos y mortinatos entre las mujeres embarazadas.

El kiwi verde orgánico reportado se cultiva en Nueva Zelanda, se exporta a América del Norte y se vuelve a empaquetar localmente para la venta en contenedores de plástico transparente de una libra con la marca Zespri y el código UPC 8 18849 02009 3, que contienen frutas etiquetadas con el código de barras GTIN 9400 9552.

El kiwi verde orgánico que se está retirando se envió entre el 14 de junio de 2023 y el 7 de julio de 2023 y se vendió en tiendas minoristas en FL, GA, IL, IN, KY, MI, NC, NY, OH, PA, TN, TX, VA y WI. Es importante destacar que el kiwi verde orgánico Zespri que se vende en otros estados NO está sujeto a este retiro.

El retiro fue el resultado de un muestreo de rutina realizado por el Departamento de Salud Pública de Kentucky el 7 de julio de 2023. Desde que se le notificó el 3 de agosto, David Oppenheimer and Company I LLC ha trabajado con Zespri e inmediatamente se cesó la distribución del kiwi verde orgánico de los lotes de productores relacionados, mientras continúa su investigación en cooperación con la FDA.

Hasta el momento no se ha reportado ninguna enfermedad relacionada con el consumo de este producto, más la FDA insta a los consumidores que aún tengan alguno de estos frutos a que no los consuman y los desechen de inmediato. Los consumidores que tengan preguntas pueden comunicarse con David Oppenheimer and Company I, LLC al 1-866-698-2580, de lunes a viernes, de 9 am a 4:30 pm PDT, o enviar un correo electrónico a contact@oppy.com .

Los kiwis verdes orgánicos Zespri enviados después del 7 de agosto de 2023 en contenedores de plástico de una libra no se ven afectados por este retiro.

