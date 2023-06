Consumidor: Dry Eye Foundation advierte de más de 200 gotas para ojos que son potencialmente peligrosas

Dry Eye Foundation, una organización sin fines de lucro con sede en Poulsbo, Washington, ha identificado más de 200 gotas para los ojos (62 marcas) vendidas en línea que tienen posibles problemas de seguridad, que las hacen potencialmente peligrosas para los consumidores.

En un reporte de la institución, se dice que la mayoría están empaquetados exclusivamente para la venta en un país que no sea EE.UU: “Muchos se anuncian como sin conservantes, pero se muestran en botellas diseñadas solo para gotas para los ojos con conservantes. Se han encontrado más de 60 productos individuales en Amazon. Dry Eye Foundation ha informado todos los productos de interés a la Administración de Alimentos y Medicamentos, y continúa manteniendo una lista de vigilancia para consumidores y médicos en eyedropsafety.org”.

Según Dry Eye Foundation, los mercados digitales están inundados de gotas para los ojos de vendedores que ignoran las regulaciones federales de medicamentos, desde las reglas de empaque seguro hasta los requisitos de registro oficiales, y asegura que la FDA desconoce los lugares de fabricación y las condiciones de muchas de estas gotas para los ojos.

“La mayoría de las personas no saben que los medicamentos de venta libre, incluidas las gotas para los ojos, están regulados por un sistema de honor”, dice Sandra Brown MD, asesora médica de Dry Eye Foundation. “Desafortunadamente, los mercados en línea como Amazon y Walmart no toman medidas para examinar los productos de gotas para los ojos, por lo que se está volviendo muy difícil para los consumidores distinguir lo bueno de lo malo”.

Dry Eye Foundation ha informado de 205 colirios que no se encuentran en la base de datos de la FDA, aunque el registro ante la FDA es un requisito legal para todas las preparaciones farmacéuticas de venta libre.

Entre los productos reportados a la FDA, se encuentran:

· Falsificaciones y clones de marcas nacionales.

· Gotas para los ojos sin conservantes envasadas en frascos de gotas para los ojos estándar.

· Importaciones no registradas: el 72% de todos los productos informados parecen estar empaquetados para la venta exclusivamente en un país que no sea EE.UU., y pueden o no ser auténticos.

· Estafas de tendencias, por ejemplo, gotas para los ojos que afirman cambiar el color de los ojos.

· Gotas para los ojos “naturales”, muchas de las cuales afirman tratar numerosas enfermedades oculares médicas no relacionadas.

“Crear conciencia sobre los riesgos de seguridad de comprar gotas para los ojos en línea se ha convertido en nuestra principal prioridad para 2023″, dijo la directora ejecutiva de Dry Eye Foundation, Rebecca Petris.

“En 2022 estábamos preocupados por tres gotas oftálmicas biológicas empaquetadas incorrectamente. Luego vino la tragedia de Ezricare a principios de este año, lo que aumentó nuestro sentido de urgencia. Desde entonces, nuestra lista creció a 10, 20, 50, 100 y ahora a más de 200. Hemos estado compartiendo toda nuestra investigación con la FDA y, mientras tanto, necesitamos que los proveedores de atención oftalmológica sepan qué está pasando”, agregó Petris.

Para más detalles sobre las gotas que representan un peligro, ingrese aquí.

