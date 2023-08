DeSantis espera “ataques” de sus rivales en el Debate Republicano: “Estoy en la carrera para ganar”

Ron DeSantis, gobernador de Florida y aspirante presidencial, ya está alistándose para participar en el primer Debate Republicano, un evento que todos los seguidores de las primarias del GOP esperan con expectativas para conocer, a fondo, las propuestas políticas de cada uno de los que aspiran a llegar a la Casa Blanca en 2024.

De hecho, DeSantis ya adelantó que espera que sus rivales lo “ataquen” en las primarias. Así lo dijo en el programa The Hill de NewsNation.

“Mira, cuando te están atacando, significa que estás dando en el blanco. Así que estamos felices de que eso ocurra, y mantendremos nuestra posición“, dijo DeSantis.

Asimismo, el gobernador de Florida recalcó que participa en la carrera presidencial “para ganar”.

“Al final, estoy en la carrera para ganar realmente la presidencia y hacer cosas grandiosas. No tengo otro motivo. No quiero conseguir un trato con las cableras de noticias. No estoy tratando de vender nada. No quiero un puesto en un gabinete. Estamos en esto para ganar“, aseveró DeSantis.

El Debate Republicano se llevará a cabo el próximo 23 de agosto en el estado de Milwuakee.

De acuerdo con The Hill, los aspirantes presidenciales que han cumplido con los requisitos del Comité Republicano Nacional (RNC, por sus siglas en inglés) son el expresidente Donald Trump; el exvicepresidente Mike Pence; el senador de Carolina del Sur, Tim Scott; el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie; la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley; el empresario conservador Vivek Ramaswamy; y el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum.

No obstante, la participación de Trump en el debate aún no ha sido enteramente confirmada, puesto que el expresidente afirmó recientemente que no firmaría el acuerdo de lealtad requerido por la RNC para participar en el evento político.

Recientemente, DeSantis reemplazó a su jefe de campaña luego de unos resultados iniciales poco favorables.

Pese a ello, el gobernador de Florida ha afirmado que se mantiene optimista sobre su capacidad de derrotar al expresidente Donald Trump en las primarias republicanas.

