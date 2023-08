Lanzan nuevo álbum de Vicente Fernández gracias a las 200 canciones que dejó grabadas

Una de las mayores preocupaciones de Vicente Fernández era que su público lo olvidara, pero eso difícilmente pasará, pues sigue haciendo histori-a en la música y no solo por los éxitos que todos conocen, sino también por los temas que dejó grabados y se sumarán a su acervo.

“El Charro de Huentitán”, quien falleció el 12 de diciembre de 2021, dejó listas alrededor de 200 canciones, las cuales se irán publicando a partir de hoy con el lanzamiento del disco “Vicente Fernández le Canta a los Grandes Compositores de México”.

Los pormenores de la producción los dieron a conocer Cuquita Abarca, viuda del famoso; “Chentillo”, su hijo mayor, y Roberto López, director de la compañía discográfica, desde el Rancho Los Tres Potrillos.

“Me siento muy contenta, muy halagada por este disco y poder sacar la música que dejó para que su pueblo no lo olvide. Él dejó mucha música ya grabada y la van a ir sacando poco a poco. Espero que el público se acuerde mucho de él”, mencionó Cuquita.

Se trata de un álbum con 20 temas, 10 de ellos inéditas en la voz del famoso cantante, pues hace homenaje a los máximos autores de la música mexicana como Agustín Lara, con “Aquel Amor”; Consuelo Velázquez, con “Aunque Tengas Razón”; Cuco Sánchez, con “Te Parto El Alma” y José Alfredo Jiménez, con “La Media Vuelta“.

El resto de las melodías que se incluyen, como “Amor de los Dos”, de Gilberto Parra; “Un Millón de Primaveras”, de Joan Sebastián y “La Diferencia”, de Juan Gabriel son un relanzamiento, ya que Chente las dio a conocer en distintas etapas de su trayectoria.

Vicente Fernández pudo alistar las 200 melodías debido a su dedicación y cariño por la música, pues a lo largo de su trayectoria, sobre todo ya en los últimos años, entre cada disco que preparaba, aprovechaba para grabar más canciones, las cuales se fueron documentando.

El material, bajo el sello de Sony Music México, con quien trabajó Fernández desde los inicios de su carrera profesional en 1966, estará disponible a partir de las 18:00 horas a través de todas las plataformas, y, más adelante, éste saldrá también en vinilo.

Las canciones del disco cuentan con su respectivo video lyric, visual que se caracteriza por contener la letra de la canción.

Por su parte, el director de Sony México platicó que el material alcanzó a ser supervisado por Pedro Ramírez, productor de cabecera de Chente, quien también ya falleció.

“Es una cantidad de canciones que están cuidadas en el catálogo de la compañía de Vicente. Sale ya para todo el mundo el primer disco, y vamos a lanzar (el resto de) la música con frecuencia. Esta se va a reunir en diferentes conceptos y temáticas como cantó siempre Vicente”, adelantó el directivo de la compañía.

Agregó además que entre las 200 melodías que dejó grabadas “El Charro de Huentitán”, hay varias inéditas al 100 por ciento.

“Mi padre lo dijo muchas veces, yo voy a morir cuando dejen de escuchar mi música, pero eso no será pronto, porque además del legado que ya conocemos, dejó mucha música grabada para cuando su voz ya no se lo permitiera o cuando él ya no estuviera con nosotros”, apuntó “Chentillo”.

Los Fernández adelantaron también que está en marcha un proyecto de exhibición, donde pretenden compartir objetos y piezas del ídolo musical.

