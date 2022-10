A ‘Cuquita’ Abarca, viuda de Vicente Fernández, no le interesan rumores sobre supuestas infidelidades del cantante

Pese a lo que se diga, María del Refugio Abarca Villaseñor “Cuquita“, viuda de Vicente Fernández, compartió con Agencia Reforma que la conexión que tuvo con el cantante siempre fue inquebrantable.

Por eso, le valen los chismes sobre infidelidades y las historias que se cuentan sobre ella, el ícono musical y sus hijos, pues sabe que el cariño y amor por su familia fueron un motor incondicional para el “Charro de Huentitán“.

“Él era muy él. Él sabía dónde estaba yo, qué lugar tenía yo. Tan lo supo que nunca se fue; de haber querido se va. ¿Quién detiene a los hombres? Nadie. Él siempre hizo lo que quiso y muy bien hecho. Así me critiquen, sigo en la misma posición.

“Como siempre lo dije, él era mi marido, pero aunque me critican, me criticaron, no me interesa. Yo no iba a cuidar a un señor, no iba a andar detrás de él. Vicente siempre volvió a su casa por amor y aquí sigue“, dijo Abarca, quien fue compañera de Fernández por casi 60 años.

“Cuquita” también aclaró que su familia sigue tan unida como siempre y desmintió rencillas entre los integrantes.

“No sé por qué dicen que estamos peleados. No, ahorita Alejandro está trabajando en Vallarta, Vicente (Jr.) anda en Los Ángeles y Gerardo como es el charro, anda en el congreso charro, pasaron a finales. No estamos peleados y nunca hemos estado peleados. No sé por qué la gente saca tantos chismes“, expresó.

Además, dijo que no ha visto “El Rey, Vicente Fernández”, la serie autorizada del músico que está disponible en Netflix, y que no planea verla pronto.

“Desde que llevé a Vicente al hospital (en agosto de 2021) no veo la televisión y la serie no la he visto porque luego hay cosas que no. Yo no soy de Huentitán, yo soy de Tepa”, afirmó.

Sigue leyendo:

–Familia de Vicente Fernández honra al cantante con impresionante altar de muertos

–Yanet García deja poco a la imaginación mientras amarra su bikini de hilo

–Kanye West dice que se siente humillado y se disculpa por las acusaciones que realizó contra George Floyd

–Kim Kardashian presume cuerpazo con sexy disfraz de Mystique en Halloween