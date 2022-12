Alejandro Fernández envía emotivo mensaje a un año de la muerte de Vicente Fernández

Este 12 de diciembre se cumplió un año de la partida física de Vicente Fernández, el cantante de música mexicana conocido como ‘El Charro de Huentitán’. En las redes sociales su hijo Alejandro Fernández compartió un emotivo mensaje para acompañar un video del 11 de diciembre de 2021, donde con mucha emoción le canta a Don Vicente Fernández.

“No cabe duda que en momentos como ese, en los que siento que no me sale la voz, mi viejón se hace presente entre su gente para terminar cada canción. Un año de tu partida y cada día te extrañamos más. Te amo, papá. Un beso hasta el cielo”, escribió el cantante mexicano en esta publicación de Instagram que se llenó de mensajes de apoyo y admiración hacia su padre.

“Él siempre vivirá en nuestros corazones, es parte de la historia y acervo musical cultural de nuestro país. Desde el cielo estoy segura puede sentir el amor que todos le profesamos. Un abrazo fuerte hermosura, te adoro”, dijo una de sus millones de seguidores.

Durante este año Alejandro Fernández no ha dejado de recordar a su padre. En febrero ‘El potrillo’ contó una anécdota con Don Vicente Fernández a propósito de su fecha de cumpleaños.

“Va una historia rápida. El día de esta primera foto, yo me dirigía a la presentación de un disco. Nunca he sido propenso a ponerme nervioso, pero ese día tenía algo que me inquietaba. Mis manos temblaban un poco y sentía el corazón salir de mi pecho. Minutos antes de salir al escenario, entró mi jefe al camerino. Me miró como si supiera lo que pasaba. Se acercó y me tomó de la corbata, pues era el único detalle que faltaba para estar listo. – “Vente pa’ ca, mijo. Te voy a amarrar esa corbata como cuando eras un bebé.” Sin duda alguna, era el único detalle que faltaba para estar listo”, contó Alejandro junto a la fotografía de su padre acomodando la corbata, mientras ambos sonreían.

