Ecuador deberá pagar millonaria multa a Gustavo Alfaro tras polémico fallo de la FIFA

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) deberá pagar la suma de $2 millones de dólares netos más intereses hasta la fecha de efectivo pago al DT argentino Gustavo Alfaro y su cuerpo técnico tras la decisión de la Cámara del Estatuto del Jugador de la FIFA.

Tras el fallo de la FIFA la FEF deberá pagar la suma condenada más intereses dentro de los próximos 45 días, bajo apercibimiento de retener el 20% de la siguiente cuota FIFA Forward que FIFA debe pagar a la FEF hasta que la misma efectúe el pago.

Si tras esa primera retención la FEF continúa sin pagar, FIFA también dispone que retendrá otro 20% de la siguiente cuota FIFA Forward y a petición de los acreedores, el caso podrá remitirse adicionalmente a la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

Alfaro dirigió su primer Mundial con Ecuador /Foto: Getty Images

El DT argentino Gustavo Alfaro tomó el mando de la Selección de Ecuador en septiembre de 2020 en medio de una profunda crisis institucional de la Federación.

Ecuador vivía momentos muy duros después de haberse clasificado al Mundial de Rusia 2018; había terminado último de su grupo en la Copa América 2019; el entrenador anterior Jordi Cruyff había renunciado y el presidente de la FEF Francisco Egas había sido apartado de su cargo acusado de incurrir en violaciones estatutarias.

Pero con la llegada de Alfaro a Ecuador el equipo logró la clasificación directa de Ecuador al Mundial de Qatar 2022 y llegando a cuartos de final de la Copa América 2021, en la que quedó eliminado contra el campeón, Argentina. A raíz del exitoso proceso de la era Alfaro, Egas fue reelegido por cuatro años más como Presidente de la FEF.

Alfaro ratificó incumplimiento de la FEF

“La sentencia de FIFA no hace más que confirmar la actitud incumplidora de la FEF y las reiteradas faltas a la verdad de sus directivos”, expresó Alfaro.

Y explicó: “Recordemos que el 31 de enero de este año, cuando se desarrolló el Congreso Ordinario de la FEF en Guayaquil y se aprobó el informe económico presentado por Francisco Egas, el presidente de la FEF informó a sus pares que la deuda correspondiente a Gustavo Alfaro y su cuerpo técnico por salarios y premios ascendía a tan sólo USD 290.000 en total. Lo cual ahora termina de desmentir la FIFA, cuya condena supera siete veces lo publicado en el reporte oficial de la FEF”.

Las diferencias las terminó resolviendo la FIFA /Foto: Getty Images

Por su parte, Egas se refirió en varias oportunidades a la deuda que la entidad que comanda tiene con Alfaro. Una de las más recientes fue en mayo, cuando explicó: “Tenemos pendientes el tema de Alfaro, no es que no le pagamos porque no teníamos sino una disputa por un monto importante que él dice que debe recibir y nosotros creemos que no, y eso está en los tribunales de FIFA”.

“La diferencia con Alfaro es de 1.200.000 dólares. Una buena parte de eso corresponde a un monto que él pretende cobrar aduciendo que la etapa de grupos se denomina 16avos. de final y le corresponde el 10% de que entrega FIFA, en eso radica la gran mayoría de ese monto, que es un tema bastante tirado de los cabellos”, dijo el dirigente en su momento.

Seguir leyendo: