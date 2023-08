La FDA retira helados del mercado por investigación de brote de Listeria

La Administración de Drogas y Alimentos de los EE.UU. (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), están investigando un brote de infecciones por Listeria monocytogenes relacionado con los vasos de helado Soft Serve On The Go, producidos por Real Helado Kosher de Brooklyn, NY.

De acuerdo con el reporte, Real Kosher Ice Cream ha retirado voluntariamente todos los sabores de los vasos de helado Soft Serve On The Go de 8 oz, luego de que dos personas informaron haber comido helado de vainilla y chocolate Soft Serve On The Go antes de enfermarse.

El Departamento de Agricultura de Pensilvania recolectó una muestra sin abrir de Soft Serve On The Go de la casa de una persona enferma. Esta muestra fue reportada como positiva para Listeria monocytogenes. El análisis aún está pendiente para determinar si esta es la misma cepa de Listeria que causa la enfermedad en este brote.

La enfermedad puede ocurrir en unas pocas horas o hasta dos o tres días después de comer alimentos contaminados. Las formas más graves de listeriosis pueden tardar entre tres días y tres meses en desarrollarse. Los síntomas leves pueden incluir fiebre, dolores musculares, náuseas, vómitos y diarrea. Si se desarrolla la forma más grave de listeriosis, los síntomas pueden incluir dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones.

El producto se distribuyó a minoristas en CA, CO, CT, DC, DE, FL, IL, MA, MD, MI, MN, NC, NH, NJ, NY, OH, OR, PA, VA, WV. Real Kosher Ice Cream ha detenido temporalmente la producción de estos helados.

La investigación de la FDA está en curso y las actualizaciones de este aviso se proporcionarán a medida que estén disponibles.

Los productos retirados del mercado, son:

· Soft Serve On The Go Vainilla Chocolate

· Servicio suave sobre la marcha Razzle

· Caramelo suave para servir sobre la marcha

· Soft Serve On The Go Parve Vainilla Chocolate

· Sorbete de fresa y mango suave para servir sobre la marcha

· Mantequilla de cacahuete suave para servir sobre la marcha

La recomendación de la FDA es desechar el producto o devolverlo al lugar de compra para obtener un reembolso completo. Los consumidores que tengan preguntas pueden comunicarse con el equipo Soft Serve On The Go de Real Kosher Ice Cream al: 845-668-4346 o info@softserveonthego.com. Lunes a viernes de 9 am a 5 pm ET.

