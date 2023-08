Karol G y el vergonzoso momento que vivió cuando su vestuario se rompió en un concierto

La cantante Karol G hace pocos días comenzó su tan esperada gira, debido a que a través de sus redes sociales fue manifestando lo importante que era para ella este nuevo tour que con ansias estaban esperando sus fanáticos, pese a haber dicho en 2022 que este año no iba a dar conciertos, pues se quería dedicar un descanso, pero el éxito de su carrera terminó siendo más poderoso.

La colombiana constantemente de temas de que hablar por los vestuarios que termina utilizando en sus shows, ya sea porque a algunos les gusta, aunque en oportunidades es más criticada de lo normal. En esta ocasión llevaba puesto un top con mangas grandes y abultadas y una minifalda bombacho que permitía que se le viera su trasero.

Sin embargo, sucedió algo que sin duda fue bastante incómodo. Karol G siempre se muestra con una sonrisa en su rostro que de manera constante la caracteriza y mientras interpretaba ‘Cairo’ y bailaba con mucha alegría, la parte de abajo de su vestuario se rompió en la altura de su abdomen.

“Se ve que fue incómodo por su cara, pero siempre discreta como Diosa”, “Igual no se le vio nada…toda una diva”, “¿Hasta cuándo?, no despiden al asesor de imagen de Karol”, “La verdad la amo, pero no sé quién la viste tan feo siempre”, “Ay no sé de ropa, ahora lo importante es lo linda que está, Dios que cuerpazo, que brillo, qué energía, está WOW”, “Su vestuario no la da”, “La cocha también quería divertirse”, “Tan bella, pero quién la viste, esa moda no le pega”, “Quien la manda a vestir tan feo”, “La ropa no le va”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

