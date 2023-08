El público de ‘Hoy Día’ está feliz con la incorporación de Carlos Calderón

Carlos Calderón ahora forma parte de Telemundo y el púbico está contento de verlo nuevamente en la pantalla chica a unos cuantos meses de haber salido de ‘Despierta América por Univision.

“@HoyDia empecé algo nuevo. Gracias a todos por las porras”, dijo el presentador al mostrarse desde el set del programa matutino de Telemundo con una gran sonrisa. Esta llegada del conductor a ‘Hoy día’ ha sido bien recibida por los internautas y televidentes del show, quienes se han manifestado a través de las redes sociales.

Los internautas están felices de volver a ver a Calderón en la televisión y lo ha dejado saber mediante varios comentarios en Instagram.

“No me gusta ese show, pero lo voy a ver solo por ti Carlitos”, “Felicidades Carlos Calderón que gusto que regreses a la TV. Como me hubiera gustado que regresaras a Univision, pero ahora me toca cambiar a Telemundo porque me gusta como conduces felicidades”, “Dios es bueno. Como queríamos, verte de nuevo en la TV. Dios te siga bendiciendo”, “Qué bueno me alegro por ti, eres talentoso y te deseo éxitos tu trabajo sea donde sea” y “Ufff creo que me cambio a Telemundo por @carlitoscalderon“ son algunos de los mensajes que los televidentes han dejado para el presentador.

¿Cómo ‘Hoy Día’ anunció la llegada de Carlos Calderón?

Con un breve mensaje en Instagram fue que el programa de Telemundo hizo el anuncio de que el ex presentador de ‘Despierta América’ los acompañaría en el estudio.

“¡Mañana lunes 14 de agosto en Hoy Día tenemos el gusto de tener a @carlitoscalderon como presentador! Te esperamos a las 7AM/6C por @telemundo”, fue el mensaje y desde allí comenzaron los elogios hacia él.

