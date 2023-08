Francisca revela cuáles síntomas ha tenido en su segundo embarazo

Francisca sorprendió a todos al revelar que está a la espera de su segundo bebé con Francesco Zampogna y los mensajes de apoyo no han parado de llegar desde el momento del anuncio que confirmo las sospechas que los internautas tenían desde hace algunas semanas.

La presentadora dominicana de ‘Despierta América’ habló para ‘People en español’ sobre su embarazo y confesó cuáles han sido los síntomas que ha tenido en estos primeros meses de gestación.

“No me han dado mareos ni náuseas continuas. Sí siento un bajón de cansancio, como que necesito tomar una siesta, pero no es como que todos los días tengo que dormir”, dijo en principio la conductora de Univision.

Al hacer la comparación con su primer embarazo, tiene algunas diferencias en la manera en la que los ha vivido. “Con Gennaro yo me pasaba el día entero en un sofá tirada. No podía hacer otra cosa, todo me caía mal, la comida me daba asco. Con este bebé como de todo. Quiero más cositas dulces, que con Gennaro quería todo salado”, detalla la dominicana.

Asimismo, señala que como Gennaro tiene dos años aunque ella quiera descansar, no puede. “Siempre tengo que estar activa y despierta. Ha sido diferente este embarazo y eso me maravilla”, expresa para la famosa publicación.



¿Cuándo nacerá el bebé de Francisca?

En febrero de 2024 será el momento en el que el nuevo integrante de la familia Zampogna llegue al mundo. La dominicana tiene 12 semanas de embarazo y asegura estar muy feliz con este momento.

“Estoy preparada para que sea un segundo parto natural con Dios mediante. Nosotros estábamos buscando, queríamos tener bebé; tenía unos meses haciendo la tarea. No es tan fácil como uno piensa, se toma su tiempecito”, revela la presentadora.

Sobre si quiere que sea niña o niño, Francisca dice: “A veces me confundo. Es tan diferente que pienso que es una niña. Con Gennaro yo sabía que era un varón, yo lo sabía, pero ahora estoy confundida. Hay días que pienso que es niña y hay días que pienso que es niño. Obviamente amaríamos lo que sea que llegue. Solamente queremos un bebé saludable, con Diosito delante”.

