3 ballenas muertas en 4 días: alerta y misterio ecológico en Nueva York y NJ

Tres ballenas aparecieron muertas en playas de Nueva York y Nueva Jersey en un lapso de cuatro días y los científicos aún no tienen una completa explicación sobre las causas.

Se está realizando una necropsia de la ballena jorobada que apareció esta semana en Long Island (NY). Era una ballena macho que medía 26 pies de largo y tenía entre 2 y 5 años de edad. Fue vista flotando en Atlantic Beach alrededor de las 5 p.m. del lunes y luego varada en Long Beach.

Partes de la ballena serán enterradas en pedazos en la playa. Los datos muestran que Nueva York y Nueva Jersey tienen el mayor número de varamientos de ballenas jorobadas a lo largo de la costa este. Los científicos dicen que la tendencia ha ido al alza desde 2016 con más de 200 ballenas jorobadas llegando, detalló ABC News.

La semana pasada una ballena que llegó a la costa en Smith Point Park (Fire Island, NY) mostró evidencia de un choque con un barco. Otro cetáceo, que parecía ser una cría de ballena, apareció varado el sábado en Long Branch (NJ).

La noticia de las muertes contrasta con el avistamiento de ballenas nadando que han reportado hermosas fotografías este verano en la bahía de Nueva York.

Los informes de la Administración Atmosférica Oceánica Nacional (NOAA) muestran que desde enero hasta mayo de este año ha habido seis muertes inusuales de ballenas jorobadas en Nueva York y siete en Nueva Jersey.

Los investigadores están trabajando para determinar por qué más ballenas muertas están llegando a la costa. “De las ballenas a las que hemos podido realizar la necropsia, hemos encontrado que el 40% de ellas han mostrado evidencia de colisiones con embarcaciones o enredos con elementos de pesca como la causa de la muerte”, dijo la portavoz de NOAA, Andrea Gómez.

La organización sin fines de lucro Marine Mammal Stranding Center (MMSC), el Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York (NYSDEC) y el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (NJDEP) también son parte de las pesquisas.

Las investigaciones dicen que el cambio climático es un factor en la racha funesta. “Con el calentamiento de las temperaturas del océano, las ballenas jorobadas están siguiendo a su principal presa, el menhaden, por lo que están nadando más cerca de la costa” y eso significa estar más próximas del tráfico naviero, explicó Gómez.

Según NOAA la cifra elevada de casos es un “evento de mortalidad inusual” en curso entre los cetáceos. Esa gran cantidad no se había visto en la región en unos 50 años, alertaron los expertos.

No sólo las ballenas han tenido una mortalidad inusual. En marzo ocho delfines murieron después de que una manada llegara a la costa en un varamiento masivo en Nueva Jersey, reportó The New York Times.

Incluso grupos de los dos estados (NY y NJ) escribieron en febrero al presidente Joe Biden solicitando una investigación en las áreas que se están preparando para parques eólicos marinos a gran escala y que se detuviesen las obras hasta que se determinaran las causas de esos decesos. A nivel regional, el mismo pedido se le ha hecho al gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy.

En lo que se ha llamado “un milagro” de ecología acuática, en la última década los científicos han notado un resurgimiento de la actividad y presencia de mamíferos marinos alrededor de NYC y Nueva Jersey, con reportes de ballenas jorobadas, delfines e incluso focas.

También ha habido mayor presencia de tiburones este verano, incluyendo la primera persona mordida en NYC en casi 70 años: una mujer la semana pasada en Rockaway Beach, Queens (NYC). Previamente en las afueras de la ciudad algunas playas fueron cerradas al público tras el avistamiento de escualos vivos y muertos.

Este verano se están usando drones certificados por la FAA (Administración Federal de Aviación) para monitorear a los tiburones y proteger a los bañistas en las playas con una inversión estimada de $145,000 dólares del presupuesto estatal de Nueva York.