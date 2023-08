Fabiola Campomanes recuerda lo duro que fue su embarazo a los 19 años, cuando no tenía ni dinero, ni trabajo

Para Fabiola Campomanes, haberse convertido en madre a los 19 años fue una experiencia muy difícil, especialmente cuando tuvo que enfrentarse a la muerte del padre de su hija poco antes de dar a luz y a no tener dinero.

En entrevista con Yordi Rosado, la actriz confesó que en un principio pensó que llevaría sola toda la situación física y económica del parto; sin embargo, varios compañeros del CEA de Televisa le ayudaron a solventar los gastos al momento del nacimiento de Sofía.

“Eduardo Santamarina y todos mis compañeros de generación pusieron dinero para que esa niña pudiera nacer en el hospital. Me di cuenta de que mi suerte cambió porque me alcanzaba para pagar un cuarto de los sencillos y ese día no había y gracias a lo que ellos aportaron me dieron una suite”, dijo Fabiola.

Asimismo, reveló que durante su embarazo sufrió discriminación laboral, pues no se le permitió participar en una telenovela y le quitaron la exclusividad de la televisora de San Ángel únicamente por estar esperando a su bebé.

