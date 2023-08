Cynthia Rodríguez comparte foto donde aparece amamantando a su hijo León

A unos pocos días de la llegada de León, su primogénito, Cynthia Rodríguez no deja de compartir con sus admiradores en redes sociales lo feliz que se encuentra en esta nueva etapa como mamá.

La cantante y conductora de televisión compartió hoy en Instagram la primera imagen junto a su bebé, aunque no dejó ver su rostro.

“Dos semanas de amor más bonito. Mi Leoncito, llegaste a enseñarnos lo que es el amor más puro e incondicional. Mi príncipe hermoso, mi cita a ciegas perfecta. Mi bebé sonriente y paciente que nos tiene enamorados”, escribió la famosa al pie de la instantánea donde aparece amantando al pequeño.

“De las experiencias que estoy viviendo es poder alimentarlo y poder sentir esa conexión tan maravillosa durante la lactancia”, se lee también en el mensaje de la feliz madre.

La famosa de 39 años y su esposo, el cantante Carlos Rivera, de 37, debutaron como papás el pasado 3 de agosto, tras dar a conocer su embarazo apenas en el mes de marzo.

Previamente, Cynthia Rodríguez reveló en una entrevista con Paty Chapoy, que su embarazo fue posible a través de una fertilización in vitro. La ex participante de ‘La Academia’ aclaró también que el método al que recurrieron para la gestación no fue por infertilidad.

