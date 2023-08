Veterano del Ejército acusado en Connecticut de atacar con martillo a agente de la policía ha tenido varios encontronazos con oficiales

Un exmilitar acusado en Connecticut de golpear con un martillo de orejas a una agente de la policía ya había tenido varios encontronazos previos con las autoridades.

Así lo reveló el fiscal Christopher Parakilas durante la audiencia de acusación este martes en la Corte Superior de Middletown.

En el 2018, Wiston Tate, de 52 años, fue acusado por agredir a un agente.

“El desdén de este hombre por las autoridades no puede establecerse más claramente”, planteó en corte Parakilas según citó la cadena FOX en un reporte este miércoles. “El es peligroso”, añadió el fiscal.

El abogado de Tate ha planteado que su cliente fue dado de baja con honores del Ejército de Estados Unidos después de servir en Irak y que fue diagnosticado con una condición médica resultado de su estancias en las Fuerzas Armadas.

En la comparecencia de esta semana, Tote reconoció que el más reciente no es el único encuentro que ha tenido con uniformados.

“Ellos han venido a mi casa en numerosas ocasiones. Los agentes de la policía fueron a mi casa”, declaró.

Documentos judiciales reseñados por FOX 61 indican que oficiales visitaron la vivienda multifamiliar donde reside el acusado al menos tres veces recientemente. Los agentes se personaron a raíz de llamadas que alertaban de comportamiento poco cooperador, argumentativo y maníaco por parte de Tate.

“Se supone que yo no tenga contacto con la Policía. Cuando ellos fueron, yo me puse realmente nervioso. Ellos me pidieron que salieran. Ellos me llamaron para que saliera, ‘Mr. Tate, salga'”, añadió el hombre durante la audiencia.

El video de una cámara corporal policial de la agente que acudió inicialmente a la zona por una denuncia de ruido y un cristal roto, y que fueron divulgadas por la Oficina del Inspector General, muestran a Tate emprendiéndola contra la agente.

La detective Karli Travis, encargada del Programa de Cadetes de la Policía de Middletown, se acercó caminando al sospechoso e inmediatamente notó que estaba blandiendo un objeto punzante.

La oficial le pidió que bajara el martillo, pero este no hizo caso y la empezó a golpear con el arma.

“Para”, repite a gritos Travis mientras el hombre no deja de agredirla con el instrumento metálico.

A pesar de que la agente disparó en varias ocasiones, ninguna bala impactó al individuo.

Luego de varias rondas de golpes, Tate regresa al interior de su residencia.Posteriormente, un contingente de oficiales arriba a la vivienda, la rodea y lo arrestan.

Tate enfrenta cargos de tentativa criminal de cometer agresión en primer grado, agresión en segundo grado, asalto a personal de seguridad pública e interferir con la Policía.

No está claro si fue liberado bajo fianza luego de que se le aumentara el monto de $500,000 dólares a $850,000.