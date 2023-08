Panamá se mantiene en alerta luego de recibir a casi 300,000 inmigrantes en lo que va de año

De acuerdo a las declaraciones de este fin de semana, y desde la vocería del ministerio de Seguridad de Panamá, tan solo en este año el país ha recibido a 294,182 inmigrantes ilegales, siendo un total de 2,500 diarios que llegan al territorio panameño hacia Estados Unidos. En su mayoría, estos migrantes han cruzado la letal Selva del Darién como inicio de su viaje en búsqueda de mejores oportunidades.

En una entrevista para la agencia de noticias EFE, el ministro panameño de Seguridad, detalló que hay una “subida extrema de la migración, éxodo migratorio masivo en aumento“. En palabras del miembor del gabinete de Laurentino Cortizo Cohen, los inmigrantes están entrando por la puerta de entrada a Centroamérica desde el sur del continente.

Tan solo en la primera semana de agosto, el gobierno de Panamá informó que tan solo en el transcurso de este año han cruzado por la Selva del Darién un total de 248,901 migrantes, una cifra histórica que supera la cantidad récord de transeúntes que atravesaron esa frontera durante todo el año pasado.

En todo 2022 cruzaron la selva 248,284 personas migrantes y en el 2021 fueron 133,726. Solo este jueves arribaron al Darién 2.765 migrantes, de los que el 23,1% o 640, eran menores de edad.

Crédito: LUIS ACOSTA | AFP / Getty Images

La ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Janaina Tewaney dijo en mayo durante una entrevista para la agencia de noticias EFE que desde las autoridades migratorias prevén a 400,000 personas crucen la selva del Darién y las fronteras de su territorio. Eso pone a Panamá en alertada debido a que este flujo podría rebasar sus capacidades.

“Esta migración obedece al cambio de las políticas migratorias de Estados Unidos, porque el destino de ellos es Estados Unidos, se puede decir que más del 99% (…) Creo que el mensaje no ha sido dado como debe ser y esta es una tarea de todos los países (…) mientras no haya la articulación entre las naciones de origen, tránsito y destino de la migración, va a ser un gran problema”, afirmó el ministro panameño.

Inseguridad en la selva

Las autoridades de Panamá informaron que han rescatado en lo que va de este año a 244 inmigrantes accidentados en la inhóspita selva del Darién. De acuerdo con los informes, todos los rescate y evacuaciones médicas fueron realizadas por la Brigada de Fuerzas Especiales del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), la cual está conformada por 15 agentes. Además, a las personas auxiliadas.

Panamá mantiene estaciones migratorias en su frontera sur, con Colombia y con Costa Rica, en las que hay presencia de una docena de organismos internacionales para prevenir cualquier tipo de incidentes. “Se les apoya con el traslado hacia las estaciones de recepción migratoria y se les ofrece atención médica“, explicó la subdirectora del Servicio Nacional de Migración (SNM), María Isabel Saravia.

La subdirectora de Migración recalcó una vez más que el Darién no es una ruta, ni debería ser utilizada regularmente, ya que cruzar por ella representa un grave peligro. “La forma que se someten las personas al crimen organizado desde Colombia hacia Panamá no es humano, no es justo para los niños”, dijo Saravia.

Con información de EFE

Sigue leyendo: