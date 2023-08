Marco Antonio Regil envía fuerte mensaje a quienes critican su aspecto físico

El locutor mexicano Marco Antonio Regil en los últimos días ha sido fuertemente criticado por su apariencia física, hecho que se ha presentado en la red social de la camarita donde supera el millón de seguidores, y es que una de las cosas que más le decían es que se veía poco aseado, desaliñado y hasta delgado, siendo así como más de uno comenzó a pronunciarse de un cuerpo ajeno.

En medio de los ofensivos y constantes comentarios en su contra, tomó la determinación de defenderse públicamente, y es que terminó dando un comunicado sobre lo que estaba ocurriendo y dijo: “Esta semana le llovieron críticas a mi pelo, a mis canas y a mi look desaliñado recién llegado de la montaña. Yo pensaba que en esta cuenta estábamos enfocados en algo más allá de la apariencia física. ¿Qué no vieron Barbie?”.

Por ello, se dirigió a aquellos que se mantienen atentos al contenido que comparte y siguió escribiendo: “Y tú, ¿qué haces cuando te llueve en tu milpita?, ¿te la crees o se te resbala?“.

Pese a las opiniones en su contra, Regil prefirió no darle más largas a una situación que no dejará que le afecte tras ser una reconocida personalidad del mundo del entretenimiento: “Les mando abrazos bañado, peinado y alineado. Pero ¿saben qué? Me siento igual de feliz cuando estoy desarreglado o con rizos rebeldes y no dejaré de grabar videos, esté como esté. #nosoyken”.

Internautas opinan sobre las declaraciones de Marco Antonio Regil

“Te ves genial, brother”, “Todo el mundo siempre te va a criticar por lo que dices, haces, piensas, no dices, no haces y no piensas”, “El valor que aportas a este mundo es más grande que cualquier crítica”, “Jamás entenderé el afán de comentar sobre los cuerpos ajenos“, “Así es, no cabe duda qué hay gente que vomita su amargura y frustración viendo defectos en los demás”, “Eso pasa siempre! Por eso hay que seguir adelante en nuestro propio camino”, “La gente feliz no anda criticando el físico de otros”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

