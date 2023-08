Canelo Álvarez descarta pelear contra Terence Crawford: “Lo respeto, pero somos diferentes”

Luego de conseguir el título de indiscutido en la categoría welter, el boxeador Terence Crawford quiere ir por más, y hace poco expresó su deseo de subirse al ring para enfrentar a Canelo Álvarez, uno de los mejores boxeadores de la actualidad.

Incluso Crawford reveló hace poco en el podcast de Joe Rogan, que estaría dispuesto a subir desde sus 147 libras actuales, a las 168 libras en las que se mantiene Álvarez, solo para poder pelear contra él. Lo que supondría una escalada de 3 categorías.

El deseo de Crawford por conseguir esta pelea no es más que demostrar que es uno de los mejores boxeadores de la historia, además de la posibilidad de vencer a Canelo y quedarse como el campeón indiscutido de la categoría; una hazaña que lo convertiría en el único de la historia en lograr los 4 títulos del boxeo en tres pesos diferentes.

Terence Crawford ante Errol Spence Jr. /Getty Images

Sin embargo ante el interés expresado por Crawford en enfrentar a Canelo, es el mexicano el que ha dejado claro que no le interesa en lo más mínimo subir al ring con el reciente campeón indiscutido del peso welter.

“No creo que nadie le gane a Crawford, de 147 a 154 nadie le gana. En 160 no sabemos, pero en 154 no veo a nadie ganándole. Es un gran peleador”, comentó Álvarez en una entrevista para Breackfast Club.

“Es imposible porque como él dijo, si le gana a Gervonta Davis todos van a decir que es porque era pequeño. Es lo mismo, yo respeto a Crawford, es un buen peleador, pero somos diferentes”, dijo el oriudo de Guadalajara en una entrevista para Breakfast Club.

Shawn Porter da como ganador a Crawford en una hipotética pelea ante Canelo

Hace poco en una entrevista para Fight Hub el exboxeador Shawn Porter analizó sobre una posible pelea entre Terence Crawford y Canelo Álvarez, en la cual ve como favorito al estadounidense.

“El boxeo no solo se trata de fuerza. Se trata de quién es más inteligente, quién es más atlético, quién es más rápido, quién tiene más resistencia, quién tiene más experiencia y la lista sigue”, indicó Porter. “Cuando analizas todo eso, terminas pensando que muchas cosas están del lado de Terence Crawford. De hecho, pienso que una pelea entre Terence y el Canelo será realmente interesante”.

