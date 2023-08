Internautas llenan de mensajes positivos a Francisca por su pelo afro y el embarazo

Desde que Francisca anunció que está en la dulce espera de su segundo bebé no han parado de llegarle comentarios de elogios. La dominicana y presentadora de ‘Despierta América’ ahora aparece en su cuenta de Instagram con una foto que deslumbra a sus seguidores, quienes aseguran que el embarazo le cae de la mejor manera.

Francisca cuando revela que está embarazada, precisa que tiene 12 semanas de embarazo y los internautas resaltan el hecho de que ahora luce más hermosas que antes y creen que tiene que ver con la vida que ahora ella está creando en su vientre.

Además, señalan que su pelo afro está más bello que nunca. “Ese brillo solo lo dan los milagros que vienen del cielo”, “Muy bella, bendiciones tu pelo te queda espectacular”, “Frans, yo estoy enamorada de tu afro y de cómo te queda”, “Ese embarazo la tiene más bella es hembra” y “Hermosa naturalmente” son algunos de esos comentarios que le han dejado a la dominicana.

¿Cuándo nacerá el bebé de Francisca?

En una entrevista para ‘People en Español’, Francisca contó muchos de los detalles de su embarazo. Se prevé el nacimiento del bebé para febrero del 2024. Asimismo, se espera que este sea un parto natural.

La esposa de Francesco Zampogna también reveló cuáles han sido los síntomas que ha tenido en el inicio de este embarazo y detalló las diferencias que tiene con su primer embarazo, el de su hijo Gennaro.

“No me han dado mareos ni náuseas continuas. Sí siento un bajón de cansancio, como que necesito tomar una siesta, pero no es como que todos los días tengo que dormir”, dijo la conductora de Univision.Al hacer la comparación con su primer embarazo, tiene algunas diferencias en la manera en la que los ha vivido. “Con Gennaro yo me pasaba el día entero en un sofá tirada. No podía hacer otra cosa, todo me caía mal, la comida me daba asco. Con este bebé como de todo. Quiero más cositas dulces, que con Gennaro quería todo salado”, detalló la dominicana.

