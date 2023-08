El público de Francisca no contiene sus elogios hacia ella por su segundo embarazo

La dominicana Francisca está viviendo su segundo embarazo con mucha emoción. La presentadora de ‘Despierta América’ ha deslumbrado a sus seguidores con sus, hasta ahora, pocas apariciones en redes sociales presumiendo esta etapa de su vida.

En una nueva foto publicada en su cuenta de Instagram ella presume un vestido en color verde menta que ha generado muchos comentarios de los internautas.

“Esa pancita te tiene hermosa, mi reina eterna, RD en la casa”, “Está muy bella, bendiciones”, “Estás súper hermosa. Estás en tu mejor tiempo. Dios bendiga todos tus amaneceres” y “Buenos días, que dios bendiga a todos en ese programa y que cuide mucho de ti y tu familia. Bendiciones” son algunos de esos mensajes que ha recibido.

Francisca reveló su segundo embarazo en una entrevista para ‘People en español’ y destacó varios aspectos referentes a este período de gestación. La dominicana actualmente tiene 12 semanas de embarazo y se prevé el nacimiento del bebé para febrero del 2024. Asimismo, se espera que este sea un parto natural.

La esposa de Francesco Zampogna también reveló cuáles han sido los síntomas que ha tenido en el inicio de este embarazo y detalló las diferencias que tiene con su primer embarazo, el de su hijo Gennaro.

“No me han dado mareos ni náuseas continuas. Sí siento un bajón de cansancio, como que necesito tomar una siesta, pero no es como que todos los días tengo que dormir”, dijo en principio la conductora de Univision.

Al hacer la comparación con su primer embarazo, tiene algunas diferencias en la manera en la que los ha vivido. “Con Gennaro yo me pasaba el día entero en un sofá tirada. No podía hacer otra cosa, todo me caía mal, la comida me daba asco. Con este bebé como de todo. Quiero más cositas dulces, que con Gennaro quería todo salado”, detalló la dominicana.

Asimismo, señala que como Gennaro tiene dos años aunque ella quiera descansar, no puede. “Siempre tengo que estar activa y despierta. Ha sido diferente este embarazo y eso me maravilla”, expresó para la famosa publicación.

Sigue leyendo: