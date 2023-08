Quién es Doug Burgum: el gobernador de Dakota del Norte y empresario multimillonario que aspira llegar a la Casa Blanca

En el estado de North Dakota, el nombre de Doug Burgum no es desconocido, por razones obvias: es el gobernador de la entidad. Pero en el resto del país, Burgum es más bien desconocido. De hecho, una encuesta en junio, llevada a cabo por la Universidad Quinnipiac y reseñada por el portal USA Today, indicó que al menos 90% de los estadounidenses no habían escuchado de este gobernador anteriormente. No obstante, esto no disminuye sus aspiraciones de llegar a la Casa Blanca en 2024.

De hecho, son tantas sus ganas de llegar a la presidencia estadounidense que incluso ha usado técnicas de campaña poco ortodoxas, como ofrecer tarjetas de regalo (gift cards) de $20 dólares a cada persona que donara $1 dólar a su campaña, lo que fue señalado como “comprar a sus seguidores”, según reseñó el portal USA Today.

No obstante, si algo ha caracterizado la carrera política de Burgum es que ha empezado desde cero y ha logrado varios de sus objetivos.

De hecho, cuando se propuso alcanzar la gobernación de North Dakota en enero del año 2016, pocas personas lo conocían, según reseñó el diario The New York Times. Estaba muy por debajo de otros candidatos como el elegido por el partido republicano para llegar a la silla del gobernador, Wayne Stenehjem, a quien venció por más de 20 puntos en las primarias republicanas.

Antes de eso, Burgum no había sido electo para ningún cargo público, y, de acuerdo con The New York Times, se benefició de un mensaje de campaña “anti-sistema” y de un “outsider” de la escena política estadounidense.

Pero eso no es todo: Burgum es un empresario multimillonario.

The New York Times relató que fue criado en Arthur, un pequeño pueblo de North Dakota, y que obtuvo un grado de maestría en administración de empresas de la universidad Stanford. Posteriormente, compró acciones en una empresa de software usando el dinero de la hipoteca de unas tierras que heredó de su familia, y dicha empresa, identificada como Great Plains Software, fue adquirida en el año 2001 por Microsoft, por un monto de alrededor de $1.1 mil millones de dólares.

Pero el dinero no es todo lo que define a Burgum, sino sus opiniones políticas de corte más bien conservador.

De acuerdo con The New York Times, solo este año, Burgum ha firmado ocho leyes dirigidas a restringir los servicios médicos destinados a la población transgénero, y aprobó, en el mes de abril, una de las leyes anti-aborto más severas de Estados Unidos.

