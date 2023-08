Trump no participará: quiénes son los 8 aspirantes presidenciales que estarán en el Debate Republicano

Ya es oficial que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no participará en el próximo Debate Presidencial Republicano, el cual se celebrará este próximo miércoles, 23 de agosto, en la ciudad de Milwuakee, ubicada en el estado de Wisconsin. Este lunes en la noche, el Comité Republicano Nacional confirmó quiénes son los 8 aspirantes presidenciales que sí estarán en el debate.

Los aspirantes presidenciales que estarán en el Debate Republicano son:

1- Doug Burgum, gobernador de North Dakota.

2- Chris Christie, ex gobernador del estado de Nueva Jersey.

3- Nikki Haley, ex embajadora ante las Naciones Unidas y ex gobernadora del estado South Carolina.

4- Asa Hutchinson, ex gobernador del estado de Arkansas.

5- Mike Pence, ex vicepresidente de Estados Unidos.

6- Ron DeSantis, gobernador del estado de Florida.

7- Vivek Ramaswamy, empresario y “novato” político.

8- Tim Scott, senador del estado de South Carolina.

De acuerdo con información del portal de noticias NBC News, aspirantes presidenciales como el alcalde de Miami, Francis Suarez, el ex congresista de Texas, Will Hurd, el empresario Perry Johnson o el presentador de radio Larry Elder quedaron por fuera del Debate Republicano al no poder cumplir con los requisitos solicitados por el Comité Republicano Nacional.

Para poder participar en este evento político, que ha generado gran expectativa dentro del electorado republicano, los candidatos debían cumplir con ciertos requerimientos, como obtener un cierto porcentaje de apoyo en las encuestas nacionales, obtener un número determinado de donadores y firmar un acuerdo de lealtad en el que se comprometían a apoyar al nominado republicano a la presidencia de EE.UU., independientemente de quien fuera.

El expresidente Donald Trump cumplía con todos los requisitos, pero se rehusó a firmar el acuerdo de lealtad del Comité Republicano Nacional.

Aspirantes presidenciales como el empresario Perry Johnson cuestionaron el criterio de los organizadores del debate y aseguraron que se trató de un proceso “corrupto”, mientras que otros como Will Hurd ya habían asomado también que no firmarían el acuerdo de lealtad, a pesar de que no lograron cumplir con los requerimientos para participar.

De acuerdo con NBC News, tanto Trump como DeSantis, Scott, Haley, Christie y Ramaswamy cumplieron los requerimientos para participar en el debate con relativa facilidad.

Mike Pence, por otra parte, necesitó hasta este mes para obtener todos los donantes requeridos.

