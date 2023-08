Autora conservadora Ann Coulter no cree que Trump sea el nominado republicano para las elecciones de 2024

Ann Coulter, comentarista conservadora que en algún momento apoyó a Donald Trump, aseguró recientemente que no cree que el expresidente sea el candidato del Partido Republicano para llegar a la Casa Blanca en el año 2024, cuando se celebrarán elecciones presidenciales. Así lo informó el portal de noticias The Hill.

En una discusión organizada por Frank Bruni, colaborador de opinión del diario The New York Times, Coulter recalcó que Trump, a su juicio, no será el candidato republicano.

“No creo que Trump sea el candidato, pero realmente harías un favor al país si pudieras hacer que los demócratas dejen de acusarlo. Trump apenas puede hablar inglés. Es un bebé gigante“, dijo Coulter.

La comentarista también opinó acerca de por qué piensa que Trump ganó las elecciones en el año 2016: “La única razón por la que arrasó en 2016 fue por la inmigración: el muro, deportar a inmigrantes ilegales, la prohibición de viajes (que impuso restricciones de viaje a varios países predominantemente musulmanes). Eso es lo que DeSantis representa esta vez, pero sin la falta total de interés en llevarlo a cabo”.

Esta no es la primera vez que Coulter cuestiona al expresidente Trump. A principios del año pasado, la comentarista conservadora dijo que Trump estaba “acabado” en medio de la especulación sobre si el gobernador de Florida, Ron DeSantis, lanzaría un desafío en las primarias republicanas, de acuerdo con información de The Hill.

DeSantis lanzó formalmente su campaña a fines de mayo, pero ha tenido dificultades para ganar terreno frente a Trump, quien mantiene una amplia ventaja en las encuestas del campo republicano y decidió no participar en el primer debate del partido el miércoles por la noche.

“Si Trump obtiene la nominación, digo que perderá“, le dijo Coulter al Times. “Yo lo sé, tú lo sabes, el pueblo estadounidense lo sabe (parafraseando a Bob Dole)”.

La comentarista describió a DeSantis, considerado el rival más cercano de Trump, como “muy superior a cualquier otro candidato presidencial (o político) del Partido Republicano en los tres temas más importantes: inmigración, delincuencia y la respuesta ante la Covid“.

