Ingrid Martz prepara a su hija contra el abuso infantil, luego de ser parte de la serie “Ellas Soy Yo, Gloria Trevi”

Ingrid Martz interpreta a la señora “Gloria Ruiz”, la mamá de Gloria Trevi durante la etapa de su niñez y juventud en la serie “Ellas Soy Yo, Gloria Trevi” (Vix+), ya disponible en la plataforma digital. Cuando conoció la historia de la cantante, recuerda que se preocupó por el bienestar de su hija Martina y ya le está enseñando a poner límites, a no hacer cosas que la hagan sentir incómoda para que no se exponga a algún tipo de abuso.

“Mi hija es muy pequeña todavía, tiene 4 años, pero desde ahorita ella sabe que nadie la puede tocar, que nadie puede decidir sobre ella, que un ‘no’, es un ‘no’.

“Mi hija ni saluda porque tiene que saludar, ni da beso porque tiene que dar beso, ni se sienta en las piernas de nadie, sea quien sea; ella tiene que aprender a decir ‘no’ cuando sienta el ‘no’ y, obviamente, hablar clara y directamente con ella desde ahorita hasta que ella ya sea un adulto y pueda tomar sus propias decisiones”.

Ingrid Martz y su hija Martina en la alfombra roja del estreno del espectáculo “Disney On Ice: Frozen y Encanto”. / Foto de Mezcalent.

Ingrid ha quedado impactada del daño que causó Sergio Andrade a tantas jóvenes. “Me impacta cómo una persona puede hacerle creer a tantas personas que eso es lo normal, pero eso existe en todos lados; ahorita está sucediendo.

“Por eso me gusta ser parte de este proyecto, porque yo sé que cuando las personas se sienten a ver este proyecto van a decir ‘yo estoy viviendo eso, o eso’. Y tienen que entender que el amor no son humillaciones, que el amor no son golpes, que el amor no es violencia ni violaciones, ni matarte de hambre, ni hacerte abuso psicológico, que no es normal que una niña de 13 años salga con un señor, que tenga relaciones con un señor”.

La mexicana admira también la forma en que varias de las víctimas lograron salir adelante.

“Todas estas mujeres que pasaron por esto, tuvieron una adolescencia increíblemente difícil y mis respetos para ellas porque levantarte de eso y reestructurar tu vida, componer todo esto, seguir adelante, tener la fuerza de olvidarte de todo eso y formar una familia, una carrera… ¡mis respetos!”.

