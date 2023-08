Rebelde regresó a los escenarios tras 15 años con un gran concierto repleto de emoción 

El regreso de Rebelde a los escenarios ha sido esperado por años por millones de sus fanáticos y el sueño ya se volvió realidad. La famosa agrupación mexicana ya comenzó su gira mundial con un mágico concierto en El Paso, Texas, al que asistieron miles de personas.

“Tras de mí” fue la primera canción que los mexicanos entonaron y con la que emocionaron a todos las personas que por más de 15 años han sido sus fieles fanáticos. Rebelde, desde que se dio a conocer en el año 2004 con la serie del mismo nombre, conquistó los corazones no solo de los mexicanos, sino de miles y miles en Latinoamérica y el mundo.

Desde una plataforma que bajaba lentamente al escenario estaban Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann listos para regalar una gran noche a sus fanáticos, y así fue.

Durante la noche se pasearon por sus temas más exitosos y hasta lucieron los uniformes con los que se popularizaron en la serie Rebelde. “Rebelde”, “Otro día que va” y “Solo quédate en silencio” son otras de las canciones que interpretaron.

En las redes sociales las reacciones no se hicieron esperar: “Anahí no le han pasado los años está igualita”, “Oh por Dios! ¡Me devolví varios años atrás! ¡Ellos marcaron parte importante de mi adolescencia! ¡Me dio nostalgia! Son increíbles”, “Me gustaría ir a un concierto de ellos sería como volver los años para tras donde solo era ver RBD, tiempos de inocencia waooooo” y “Puedo tener 50 años y me emociono mucho” son parte de esos mensajes tras el inicio de la gira.

