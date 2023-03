Anahí se hizo un cambio de look para revivir a Mia Colucci

Anahí ya está lista para la gira de conciertos de Rebelde (RBD). La cantante y actriz mexicana compartió a través de sus redes sociales un momento que seguramente causó las emociones más maravillosas en miles de fanáticos de la agrupación: se cortó el flequillo y ya luce como Mia Colucci.

Este cambió de look para regresar al estilo que por años la identificó y que la llevó a lo más alto del estrellato llega meses antes de que comience la gira de conciertos de la banda mexicana que fue un éxito mundial al igual que la telenovela.

Y es que este cambio de look a falta de meses para la primera presentación corresponde a una sesión fotográfica que la intérprete realizó que tendría que ver con todo el regreso de la banda.

La cantante se mostró muy feliz con su nuevo look y los internautas no dudaron en dejarle miles y miles de comentarios al respecto. Uno de los mensajes más recurrentes son aquellos que dicen que Anahí no ha cambiado nada desde aquellos años en los que interpretó a Mia Colucci.

La gira comenzará el 25 de agosto en El Paso, Estados Unidos, y terminará el 2 y 3 de diciembre en Ciudad de México. En el país natal de todos los integrantes de Rebelde muy seguramente den un espectáculo muy más especial para todos esos millones de fanáticos que por años han pedido su regreso y ahora tienen la valiosa oportunidad de ver nuevamente a sus ídolos cantando temas que marcaron su infancia y juventud.

La más reciente oportunidad en la que Anahí estuvo sobre un escenario fue cuando Karol G visitó México con su tour en junio del año pasado. Su invitada especial fue la mexicana y juntas cantaron ‘Sálvame’ en medio de una multitud.

“Las personas que estuvieron en ese concierto no tienen una idea lo que hicieron por mí. Mucho más allá de gritarle a un artista cuando sale a cantar y todo que por supuesto eso es maravilloso porque es el alimento del artista“, dijo tras el concierto.

