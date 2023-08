Myrka Dellanos luce un ceñido vestido verde con aberturas a los lados a sus 58 años

La presentadora de televisión Myrka Dellanos este fin de semana dejó a más de uno sin aliento por el sensual video que compartió en la red social de la camarita, plataforma donde supera los tres millones de seguidores.

La conductora de ‘La Mesa Caliente‘, espacio que transmiten de lunes a viernes a través de la pantalla de Telemundo, lució un vestido verde más abajo de sus rodillas, aunque no fue un impedimento para derrochar picardía al momento de salir de un reconocido local, donde están inspirados en mariscos.

A su vez, su look le quedaba ceñido a su cuerpo y las aberturas hizo que más de uno perdiera su mirada en las caderas que tiene la conductora a sus 58 años. Su atuendo decidió acompañarlo con unos tacones, mientras que su cabello lo llevó suelto con algunas ondas.

Dellanos también acompañó su publicación con un mensaje donde aclara que no se rendirá y prefiere elegir ser feliz. Por ello, al audiovisual le dio ritmo con la canción ‘My happy’ de Dee-1, DJ Mal-Ski.

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para opinar sobre el contenido más reciente que hizo público la presentadora, y es que varios llegaron a coincidir en que verla o escuchar su nombre se termina convirtiendo en sinónimo de elegancia, al tiempo que otros se enfocaron en destacar la belleza por la que siempre ha sido caracterizada.

“Siempre bella por fuera y por dentro, con solo hablar se nota la clase de persona que eres como Luis Miguel no vio esas cualidades”, “Eres tan hermosa. Usted puede ver la presencia de Dios todos ustedes”, “Me encanta ese lugar y no solo por el nombre!! Te mando besos”, “Dios mío, esas caderas, my queen”, “Qué belleza de mujer, te admiro muchísimo y estás más linda que nunca”, “Hermosa con un corazón de oro”, “Bella, elegante con clase que Dios te bendiga siempre”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· Myrka Dellanos y su hija Alexa presumen sus resultados en el gym con ajustados leggins

· Myrka Dellanos luce un sencillo, pero atrevido vestido y presume sus piernones

· Myrka Dellanos toma de la mano a su persona favorita mientras posan frente al mar