Vicente Saavedra, ex de Clarissa Molina, entre lujosos regalos le celebró el cumpleaños a su nueva novia

Fue en mayo de este año cuando Clarissa Molina anunció que su relación sentimental con Vicente Saavedra ya había llegado a su fin, luego que a mediados de diciembre de 2022 dijera que su boda que estaba pautada para el 7 de enero de 2023 había sido suspendida de manera temporal.

Posteriormente, el boricua aprovechó para hablar sobre lo que en algún momento sintió por la mujer que quiso llevar hasta el altar. Sin embargo, no tardó mucho tiempo en hacer público que sostenía una nueva relación con la venezolana Ninoska Vasquez, quien hace poco fue acusada de supuesta trata de blancas en México.

Saavedra el viernes compartió unas tiernas postales para desearle feliz cumpleaños a la modelo profesional, momento donde acabó con los rumores que existían sobre un presunto amorío. A su vez, la venezolana compartió una galería de fotos que más de uno terminó quedando perplejo.

Vasquez subió una galería de fotos donde presume la elegante tarjeta de invitación para festejar su cumple 31. Además, el pastel se llevó la gran atención debido a que fue de seis pisos, y los lujosos regalos eran de Dior, mientras que las delicadas rosas también estuvieron presentes.

“Ayer en mi día de cumpleaños. Con la bendición de Dios, la compañía de mis seres queridos y una fiesta hermosa. Gracias por sus bonitos deseos”, fue el mensaje que acompañó la galería de fotos.

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para hablar sobre el contenido que estaban apreciando y algunos no lo pensaron mucho y la comenzaron a criticar por verla con el ex de Clarissa Molina, debido a que él le había entregado un anillo de compromiso a la dominicana.

“Ese caballero como que lo conozco, es el ex de Clarissa?”, “Ese es el ex prometido de Clarissa?”, “Se ve que es una pareja de puro aparentar”, “Todos los novi@s y espos@s de ustedes son el ex de alguien, no entiendo el asombro de que este hombre tenga una ex”, “Se merece otro novio, ya no tarde en llevarle a toda las hijas”, “Cuídala ella es un diamante hermosísimo”, “A ver cuánto le dura!! @clarissamolina le pidió matrimonio y todo, pero ella merece algo mejor por algo dios la apartó del mal”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

