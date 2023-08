Conoce el restaurante en Madrid donde la nueva novia de Vicente Saavedra celebró su cumpleaños

La modelo venezolana Ninoska Vásquez está siendo stalkeada en estos momentos por muchas personas, pues hace poco se oficializó su relación con el polémico Vicente Saavedra, quien entre otras cosas es el exnovio de la presentadora Clarissa Molina.

Vásquez celebró este fin de semana su cumpleaños número 31 y su nuevo novio aprovechó para felicitar públicamente a través de Instagram. La felicitación incluyó tres fotos de la pareja disfrutando juntos y un simple texto: “Feliz cumpleaños Ninoska. Love you. Mi amor”.

Luego de desfilar por las calles de Madrid, España, con un llamativo vestido color rosa diseñado por ͏͏͏͏Marianna Barbieri, Vásquez tuvo una lujosa celebración en el exclusivo Lelong Asian Club. Para esa noche lució un ajustado vestido color negro diseñado por Elisabetta Franchi.

Parte de su experiencia en el lugar la compartió en su cuenta de Instagram, donde también escribió: “Con la bendición de Dios, la compañía de mis seres queridos y una fiesta hermosa. Gracias por sus bonitos deseos”.

Hay que resaltar que el Lelong Asian Club es un espacio exclusivo donde se mezcla la arquitectura y la comida asiática. Según su misma página web, el objetivo es: “crear una experiencia culinaria y social única e inolvidable”.

Toda la experiencia en el lugar comienza al pasar las imponentes puertas de color negro. Los detalles que se puede destacar del interior son sus paredes revestidas de mármol e imponentes columnas.

Sin embargo, la protagonista del espacio es la barra ubicada en el centro de la sala. Ese espacio incluye un botellero colgante que se roba todas las miradas.

Por otro lado, el Lelong Asian Club ofrece una vinoteca. Este espacio tiene una selección de vinos de alta calidad, entre ellos varios pertenecientes a bodegas y viñedos de renombre. Claro está, que los visitantes también podrán ser guiados por un equipo de sommeliers altamente calificados. View this post on Instagram A post shared by LELONG Asian Club (@lelongclub)

