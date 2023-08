Myrka Dellanos revela padecimiento en su piel: “He sufrido muchísimo”

La presentadora de ‘La Mesa Caliente’ Myrka Dellanos reveló a sus fieles seguidores una situación de la cual ha padecido por algún tiempo y a la que recientemente le ha encontrado solución, motivo que la mantiene feliz.

Dellanos en su perfil de Instagram, donde tiene más de 3,3 millones de seguidores, compartió un video desde un consultorio médico donde se llevó a cabo el tratamiento para su rosácea.

De acuerdo al Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Músculo-esqueléticas y la Piel (NIAMS), la rosácea “es una afección crónica de la piel que provoca enrojecimiento y sarpullido en la piel, por lo general en la nariz y las mejillas. También puede causar problemas en los ojos”.

La conductora de Telemundo se mostró muy feliz en el video donde se muestra el tratamiento con luz amarilla que le realizó un experto en la materia. Además, reveló en el texto que ella ha sufrido mucho por esta situación y que se encuentra feliz porque finalmente, después de mucho tiempo, consiguió algo que la ayuda a superarlo y el tratamiento está funcionando.

Atención si tienes ROSACEA: Es la piel enrojecida y con brote de puntitos! ¡Encontré un tratamiento que me ha mejorado con solo una sesión y aún me faltan 3 más! Es el tratamiento de Luz Amarilla con el @doctorcampos. ¡He intentado todo y he sufrido muchísimo con mi rosácea y hoy estoy feliz porque esto está funcionando! ¡Por eso lo comparto con ustedes! El láser amarillo no duele y al final lo que ven es una maquinista con un aire muy frío que se siente riquísimo en la piel y te refresca”, dijo Dellanos.

