The Home Depot ofrecerá becas y capacitación gratuita en oficios especializados

The Home Depot Foundation anunció una inversión de más de $6 millones de dólares en formación de oficios cualificados y puso en marcha nuevas alianzas estratégicas para hacer frente a los casi 400,000 puestos de trabajo vacantes en el sector de la construcción.

Con estas becas filantrópicas, el programa “Path to Pro” (Camino a la profesionalidad) de la Fundación, ofrecerá formación gratuita en oficios cualificados y becas para más veteranos, familias de militares, estudiantes de secundaria y miembros que se retiran del servicio.

Para ayudar a los aspirantes a empresarios dentro del sector de los oficios cualificados, The Home Depot Foundation se ha asociado con Bunker Labs, para guiar a los veteranos y compañeros de militares a través del proceso de creación de una base empresarial exitosa.

La oferta virtual del programa lo hace accesible para participantes de todo el país. Durante el programa de 8 semanas, los participantes accederán a una mentoría específica del sector, aprenderán sobre segmentación del mercado, cómo abordar perfiles de clientes específicos y diseñarán un plan de negocio para su lanzamiento.

“Estamos ampliando nuestros programas de formación actuales y creando nuevas vías para cubrir de forma constante el déficit de mano de obra cualificada del país con los talentos que se requieren”, afirmó la directora ejecutiva de The Home Depot Foundation, Shannon Gerber.

“Diversificar nuestro enfoque con programas adicionales de emprendimiento y becas ayuda a garantizar que lleguemos a más comunidades con oportunidades de formación gratuita y que generemos un cambio sostenible para la industria”, agregó Gerber.

The Home Depot Foundation amplió su subvención al Home Builders Institute, su socio desde hace mucho tiempo, para ampliar sus programas “Path to Pro” de militares y escuelas secundarias. Las dos organizaciones seguirán proporcionando sin costo alguno la certificación del plan de estudios PACT a los más de 1,200 miembros militares que se retiran anualmente, a los estudiantes de 11° y 12° grado y escuelas Título 1 de todo el país.

El programa de formación en oficios cualificados de The Home Depot Foundation, “Path to Pro”, se puso en marcha en 2018 con un compromiso de $50 millones para formar a la próxima generación de profesionales en oficios cualificados, diversificar la industria de los oficios y hacer frente a la creciente escasez de mano de obra en Estados Unidos.

Las asociaciones de la Fundación centradas en los oficios han incorporado a más de 200,000 personas en oficios cualificados y han formado a más de 41,000 participantes a través de programas disponibles para jóvenes, estudiantes de secundaria, comunidades desfavorecidas y militares estadounidenses que se retiran.

La Red “Path to Pro” de The Home Depot pone en contacto a comerciantes cualificados con contratistas profesionales y ofertas de empleo. A la fecha ha conectado a más de 12,000 personas que buscan empleo con millones de clientes Pro de The Home Depot en todo el país y ha proporcionado acceso exclusivo a más de 2,200 puestos de trabajo.

Para obtener más información y encontrar recursos sobre oficios cualificados disponibles en inglés y español, ingrese aquí.

