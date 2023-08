Verónica Bastos y el trato a sus compañeros laborales: “Hace llorar detrás de cámaras”

La conductora de televisión Verónica Bastos de manera constante se ve envuelta en polémicas por su manera de ser, y una de las formas donde mejor se puede apreciar es en el programa de ‘La Mesa Caliente’, espacio que transmiten de lunes a viernes. A su vez, la audiencia recurrentemente se expresa en la cuenta de la red social de la camarita, donde tienen más de 224,000 seguidores.

A su vez, no oculta la forma en la que trata a algunos compañeros de trabajo y entre ellas destaca Myrka Dellanos, debido a que durante transmisiones en vivo han sostenido algunos altercados porque en ocasiones Bastos no está de acuerdo con su colega. Sin embargo, no sería con la única persona, también ocurre una situación similar con Aylín Mujica.

“Con amigas como Doña Verónica, no se necesitan enemigos. ¡Myrka Dellanos: eres una gran mujer, una gran persona, un hermoso ser humano! Miles de millones de Bendiciones Myrka”, “QUÉ ENVIDIOSA VERÓNICA!! COMO A TI NO TE DIERON UN BESÓ!!! NO LE EXAGERES YA TENDRÁS TU OPORTUNIDAD!!! @veronicabastos1 FUE SOLAMENTE LA ‘EFUSIVIDAD DEL MOMENTO'”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post de Instagram.

La periodista Mandy Fridmann recurrentemente utiliza la opción de preguntas y respuestas a través de la red social de la camarita, donde cuenta con más de 97,000 seguidores, siendo así como le gusta interactuar con muchos de ellos, y en diversas oportunidades le consultan por situaciones que se generan entre reconocidas personalidades del mundo del entretenimiento, y este también fue el caso.

“Sonrisa de: pregunta y sé valiente para la respuesta”, a lo que un usuario de la plataforma le consultó: “¿Por qué Verónica Bastos odia a Aylin? La trata malísimo”, y Mandy respondió lo siguiente: “Creo que es parte de su personalidad. Conozco mucha gente a la que la hace llorar detrás de cámaras“. Sin embargo, todo parece indicar que este tipo de hechos incómodos se registraría con más de uno de los trabajadores que forman parte del programa.

