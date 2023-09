Le dicen de todo a Luis Fonsi por atreverse a hablar de Adamari López: “Un caballero no hace eso”  

Luis Fonsi en medio de la polémica que lo ha rodeado tras el estreno de su tema ‘Pasa la página’, estuvo de visita en un podcast en el que contó su versión tras el fin de su matrimonio con Adamari López.

El intérprete de ‘Desapcito’ conversó con El Molusco sobre esa etapa de su vida y dejó muy claro que él nunca abandonó a la presentadora y actriz boricua.

“Yo me casé y cuatro años después yo tomé la decisión de separarme, de divorciar, porque no era feliz. Los hombres y las mujeres merecen ser felices. Sí hay algo que no está funcionando hay que alzar la mano y decir ‘oye, yo también quiero ser feliz’. ¿Y de quién fue la culpa? Jamás yo no me voy a poner aquí a dar detalles, a sacar trapos sucios. Jamás voy a decir una palabra negativa de ella, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer. Yo he decidido quedarme con los momentos bonitos”, fue parte de lo que dijo Fonsi.

Los internautas no están muy felices, pues consideran que aunque Fonsi habla de ‘pasar la página’ él mismo no ha seguido su propio consejo al hablar de Adamari López, con quien estuvo casado desde el 2006 al 2010.

Ante sus palabras, en las redes sociales como es siempre esperado, los internautas han reaccionado y le han dicho de todo. A continuación, algunos de los mensajes más destacados:

“La verdad es que si estuvo callado tantos años ¿para qué hablar ahora? ¿Será que siente que ya no hablan de él?”, “Por Dios Fonsi, creo que el que no ha pasado la página eres tú”, “Cómo ya se terminó la fama de despacito, ahora busca que vuelvan hablar de él para estar en tendencia, qué flojera”, “Quiera o no quiera es el EX porque fue parte de la vida de ella!!! Así que tiene que aguantar”, “Adamari, una señora que ayudó a este señor que nunca le agradeció”, “Parece mentira que después de tantos años, ahora vuelve hablar de Adamari” y “Un caballero no hace eso” son algunos de esos mensajes de los internautas.

