El polaco Robert Lewandowski critica al arbitraje en España: “La Liga no quiere promover el juego de ataque”

El polaco Robert Lewandowski se pronunció en contra del arbitraje de La Liga de España y generó polémica en la prensa de ese país. En una entrevista concedida a los medios Matchyki.pl y Eleven Sports el delantero polaco lanzó que la primera división de España “no quiere promover el juego de ataque”.

Después de haber jugado 12 temporadas en la Bundesliga, el polaco se ha tenido que adaptar a una liga completamente distinta donde aparentemente lo único que no le ha gustado han sido los árbitros.

“La Liga no quiere promover el juego de ataque. Hay situaciones en las que a veces te permiten tantas cosas en defensa, y si hago una falta, inmediatamente hay una interpretación diferente y preferiblemente una tarjeta amarilla para que no haya problemas”, sentenció el capitán de la selección de Polonia.

“Esto me resulta extraño porque los árbitros deben saber que hay un equipo que no quiere jugar al fútbol, ​​se lanza, finge, provoca, comete faltas (…) La Liga no es ofensiva ni atractiva. Los árbitros españoles matan la liga”, sentenció el delantero.

En su primer año como azulgrana Lewandowski disputó 46 partidos, anotó 32 goles y repartió ocho asistencias para llevarse el premio al goleador de la pasada temporada.

Sigue leyendo:

–Rubiales volvió a desmentir a Jenni Hermoso: “La espontaneidad y felicidad del histórico momento, nos llevó a realizar un acto mutuo y consentido, producto del gran entusiasmo”

–El “Androide” sigue on fire: Hat-trick de Erling Haaland en la goleada del Manchester City al Fulham (Video)

–De acusaciones de violación en Inglaterra a jugar en el fútbol español: Mason Greenwood ficha por el Getafe