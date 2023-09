Subway lanza nuevo restaurante… ¡en el cielo!

Subway acaba de presentar el Subway in the Sky, una nueva experiencia gastronómica a bordo de un dirigible que comenzó a surcar los cielos de estados Unidos desde el 1 de septiembre.

El anuncio es parte de la culminación de su último lanzamiento Eat Fresh Refresh. Estados Unidos podrá experimentar las alturas que ha alcanzado Subway desde que comenzó su viaje de transformación en 2021.

El aerostato encarna a The Beast, uno de los nuevos submarinos Deli Hero presentados en julio que cuenta con media libra de carne. Debajo de los casi 180 pies de largo, Subway transformó la góndola en un restaurante flotante con capacidad para hasta seis comensales de los sándwiches por viaje.

Durante septiembre, el Subway in the Sky se detendrá en ciudades de todo Estados Unidos, incluidas Kansas City, Atlanta, Orlando y Miami.

Hasta 40 fanáticos de Subway por día disfrutarán de un ‘vuelo’ de sándwich de los cuatro Deli Submarinos héroes a bordo del dirigible mientras flotan a 1,000 pies sobre el suelo. Para reservar un asiento en Subway in the Sky y ver información detallada del vuelo, los interesados pueden ingresar aquí.

Además de las atracciones de Subway in the Sky, la acdena de restaurantes ofrece a los fanáticos la oportunidad de ir al Super Bowl LVIII en Las Vegas con un juego en línea Subway in the Sky visitando SubwayInTheSky.com o escaneando un código QR en su restaurante Subway local (para más detalles ingrese aquí).

Las personas pueden dar un giro diario en la máquina tragamonedas con temática de dirigible que los inscribe en un sorteo para tener la oportunidad de ganar un viaje al Super Bowl y desbloquea la oportunidad de obtener descuentos especiales en subs Deli Hero, como $5.99 pies de largo o 15% de descuento al pagar.

Las fechas y horarios de los vuelos de Subway in the Sky están sujetos a cambios debido al clima u otras condiciones atmosféricas.

