Andrea Legarreta y Erik Rubín anuncian su separación tras 22 años juntos

Andrea Legarreta y Erik Rubín decidieron separarse tras 22 años de matrimonio, así lo anunciaron la conductora de ‘Hoy’ y el ex Timbiriche en sus redes sociales.

“Hoy hemos decidido compartir algo muy personal… Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de cinco meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, en nuestras carreras, en nuestra historia personal, en pareja y familiar… Las parejas nos enamoramos y nos unimos anhelando un ‘para toda la vida’”.

“Somos muy afortunados y dichosos de habernos encontrado y hacer una hermosa vida juntos y vivir momentos maravillosos. Hemos crecido, aprendido mucho y superado momentos muy duros. Y lo más valioso de todo, es que formamos una hermosa familia, mucho mejor de la que soñamos con nuestras hijas Mía y Nina que son nuestros más grandes tesoros. Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio“, se lee en el pie de foto, publicado por la también actriz.

La noticia la dieron a conocer ambos en sus cuentas de Instagram, en el que se lee el mismo mensaje y está acompañado de un video donde aparecen abrazándose.

Aclararon que no hubo algún tipo de problema de por medio, sino que su relación simplemente se transformó y su amor permeará en lazos familiares que tienen por sus hijas, Mía y Nina.

“Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia. Que no es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja… Ellas tienen la certeza de que toda la vida seremos sus padres que las aman, respetan y apoyan por sobre todas las cosas. Seguiremos compartiendo vida juntos y en familia.

“Seguimos siendo socios de nuestras empresas y tenemos planes de trabajar juntos en proyectos que ya compartiremos. Y sobre todas las cosas, seguimos siendo la familia unida, que se ama, se respeta y se apoya, para que cada uno sea feliz”, agregaron.

Andrea Legarreta mencionó que el tema de su separación, aunque fuera doloroso para ambos, ya lo venían hablando de meses atrás y que su ruptura fue de mutuo acuerdo.

“Esta es una de las decisiones más difíciles y dolorosas que hemos tomado. Ya pasaron unos meses que lo decidimos y estamos tranquilos y en aceptación. Hoy no sabemos que suceda con el tiempo (nadie lo sabe). Quizás nos demos cuenta que no fue la decisión correcta y la vida en una de sus vueltas nos sorprenda de nuevo. Mientras tanto pedimos el respeto que merecemos como individuos y familia. Tal y como nuestra historia se merece. En amor, agradecimiento infinito y Paz. Nosotros seguiremos viviendo un día a la vez y de la mejor manera. Bendiciones a todos, con amor. Andrea y Erik”, finalizó Legarreta.