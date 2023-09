Ex gobernador Larry Hogan asegura que hay demasiados aspirantes presidenciales republicanos

¿Hay demasiados aspirantes presidenciales en las primarias republicanas? El ex gobernador de Maryland, Larry Hogan, opina que sí, e incluso instó a varios a abandonar la carrera para llegar a la Casa Blanca en el año 2024.

En una entrevista ofrecida al programa “Face The Nation” de la cadena televisiva CBS, reseñada por The Hill, Hogan recomendó a varios candidatos que se retiraran si no estaban dispuestos a “desafiar” al expresidente de EE.UU., Donald Trump.

“Si no logras llegar al escenario del debate, probablemente debas considerar retirarte. Si no estás dispuesto a desafiar a Donald Trump, deberías abandonar el escenario“, dijo Hogan en el programa “Face The Nation”.

Los aspirantes presidenciales que estuvieron en el primer Debate Republicano en Milwuakee fueron:

1- Doug Burgum, gobernador de North Dakota.

2- Chris Christie, ex gobernador del estado de Nueva Jersey.

3- Nikki Haley, ex embajadora ante las Naciones Unidas y ex gobernadora del estado South Carolina.

4- Asa Hutchinson, ex gobernador del estado de Arkansas.

5- Mike Pence, ex vicepresidente de Estados Unidos.

6- Ron DeSantis, gobernador del estado de Florida.

7- Vivek Ramaswamy, empresario y “novato” político.

8- Tim Scott, senador del estado de South Carolina.

De acuerdo con información del portal de noticias NBC News, aspirantes presidenciales como el alcalde de Miami, Francis Suarez, el ex congresista de Texas, Will Hurd, el empresario Perry Johnson o el presentador de radio Larry Elder quedaron por fuera del Debate Republicano al no poder cumplir con los requisitos solicitados por el Comité Republicano Nacional.

De hecho, Hogan recomendó al aspirante presidencial Will Hurd que abandonara la carrera.

“Will es un gran amigo. Tengo una tremenda admiración por él. Estoy de acuerdo con él en muchas cuestiones. Pero no va a ser presidente. Creo que él contribuye mucho a la discusión. Él y yo vemos muchas cosas de la misma manera. Pero en este momento, no creo que deba estar en la carrera”, dijo Hogan.

El ex gobernador de Maryland también señaló a Vivek Ramaswamy como un “animador y sustituto de Trump” que, a su juicio, está tratando de “postularse para un trabajo” con el expresidente republicano.

“Si estás compitiendo para ser vicepresidente o estás tratando de ser secretario de gabinete o estás tratando de hacerte famoso o escribir un libro o aparecer en televisión, deberías salir de la carrera”, explicó el exgobernador.

“Necesitamos reducir la lista para encontrar un líder que pueda poner al Partido Republicano de nuevo en el camino correcto y que nos lleve de vuelta a ganar elecciones“, continuó Hogan. “Y eso no va a suceder con 11 personas en la carrera”.

Trump sigue siendo el claro favorito en la carrera por la nominación republicana. Una nueva encuesta del Wall Street Journal publicada el sábado mostró al ex presidente liderando el grupo con un 59 por ciento de apoyo. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se ubicó en un distante segundo lugar con un 13 por ciento de apoyo, seguido por la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, con un 8 por ciento de apoyo.

