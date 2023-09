Joe Jonas y Sophie Turner estarían buscando asesoramiento legal para divorciarse

El mundo del entretenimiento de nuevo vuelve a ser sacudido por un tema que se ha visto mucho desde que inició el año 2023, y es que se trata de las separaciones, tal sería el caso de Sophie Turner y Joe Jonas, quienes se casaron hace algún tiempo y producto del amor que algún día sintieron llegaron a tener hijos.

Este fin de semana una fuente cercana al medio TMZ manifestó que les revelaron que se separarán legalmente, y es que aparentemente la exestrella de Disney habría hecho que el personal que trabaja para él buscara por lo menos dos abogados que se especializaran en divorcios y que además estuviesen residenciados en Los Ángeles, siendo así como le pondría final a su amor con la actriz.

El cantante Joe Jonas y Sophie Turner los unió el amor en 2016. / Foto: Frazer Harrison/Getty Images.

El portal también mencionó que la pareja de esposos parece que en los últimos meses no la habrían pasado nada bien. Por ello, lo reseñaron como que estarían viviendo “graves problemas”. Producto del amor que entre ellos algún día existió tuvieron dos hijos y es que él sería el que se encarga del cuidado “prácticamente todo el tiempo”.

Joe estaría pendiente de los pequeños en todo momento, esto incluye cuando se encontraba de gira con los otros músicos. Además, ambos están con él en Estados Unidos.

Sin embargo, no han mostrado señales que las cosas entre ellos estuviesen mal, debido a que no han dejado de asistir a lugares públicos juntos, todo lo contrario, aunque no ha sido un impedimento para Jonas estar en la calle sin su anillo de matrimonio.

¿Cómo inició el amor entre Joe Jonas y Sophie Turner?

El amor que unió a ambas estrellas fue en 2016, y un año más tarde tomaron la determinación de comprometerse, aunque no fue hasta 2019 cuando aceptaron contraer nupcias con una temática muy a Las Vegas.

La actriz Sophie Turner y Joe Jonas esperando la llegada del segundo integrante de la familia. / Foto: Frazer Harrison/Getty Images.

En el año 2020 tuvieron a su primer hijo, mientras que en 2022 le dieron la bienvenida a un integrante más en la familia que ahora sufre una ruptura. A su vez, TMZ destacó que buscó la manera en poder comunicarse con los representantes de ellos, pero hasta el momento no han recibido una respuesta positiva.

