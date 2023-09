Toni Costa y Evelyn Beltrán envían contundente mensaje tras rumores de haber un tercero en la relación

Desde hace pocos días la pareja formada entre Toni Costa y Evelyn Beltrán se encuentran envueltos en una serie de rumores donde presuntamente ella habría tenido que ponerse a luchar por el amor de su amado, con quien dentro de poco cumplirán dos años de novios, y es que según ‘Chisme No Like’ podría tratarse de un tercero.

Sin embargo, el bailarín español y su pareja sentimental no les habría gustado que mencionaran algo que parece ser completamente falso, pues se habló de la visita de Anthony Cervantes a una vivienda que tiene el instructor de zumba en Miami. Por ello, ambos decidieron pronunciarse a través de Instagram.

“Todos saben, todos saben, saben un car*j*“, fue el mensaje que ambos compartieron con un video en la red social de la camarita.

“Así mismo como Rauw dice: ¡Todos saben un carajo!

Lo que nadie sabe es que no hay nada que afecte, destruya, moleste ni nada, absolutamente no consiguen nada, porque? Porque todo lo que se hace con maldad y mentira no llega a ninguna parte, lo negativo muere solo, lo positivo crece, reluce y se multiplica”, comenzó escribiendo la expareja de Adamari López.

Ambos aprovecharon para poner de fondo el tema ‘Hayami hana’, canción que es interpretada por Rauw Alejandro y que hace referencia a todas las especulaciones que han salido desde el momento de su ruptura amorosa con Rosalía, debido a que solamente las partes involucradas conocen lo que realmente sucedió luego de él haberle pedido matrimonio en marzo.

“Qué bien que la pasamos tú y yo. I love you”, escribió Costa en la publicación, haciendo referencia a los momentos que vive con su pareja Evelyn, siendo así como descarta el hecho que la relación entre ellos ya supuestamente no diera para más.

En el video colgado en la red social de la camarita ambos lucían muy contentos y con una sonrisa que abarcaba el rostro de lo bien que la estaban pasando un día en la playa, y es que parece ser que estaban en una moto de agua.

