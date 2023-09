Max Verstappen sale en defensa de Sergio Pérez y responde a Lewis Hamilton: “Está celoso”

El piloto neerlandés de la escudería Red Bull y actual campeón mundial de la Fórmula 1, Max Verstappen, decidió responderle este fin de semana a su contrincante Lewis Hamilton, conductor de la escudería Mercedes, por las acusaciones en las que aseguró que el nacido en Países Bajos ha tenido mejores pilotos como compañeros que el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez.

Estas declaraciones las realizó Verstappen luego de que los diversos medios de comunicación le preguntaran sobre su opinión de las palabras que había lanzado Hamilton nuevamente contra su compañero de equipo, quien actualmente se ubica en la segunda posición del campeonato mundial.

“Quizá esté celoso de mi éxito actual, pero no me preocupa en absoluto. Puede que piense que está ganando algo con estas declaraciones o que tiene que defender algo, pero para mí realmente no tiene importancia. Les es difícil perder. Obviamente ese es el problema cuando has ganado durante tantos años”, expresó.

“Tienes que ser capaz de ser realista: si no estás, no estás. Hay que saber apreciar lo que hacen otros equipos. Eso es lo que hicimos en los años en los que Mercedes dominaba”, agregó Max Verstappen.

Las palabras de Hamilton, quien constantemente decide lanzar su molestia y rechazo contra el corredor tapatío, las realizó previo al arranque del Gran Premio de Italia, donde el inglés aseguró que todos los pilotos que han formado equipo con el neerlandés tenían una gran calidad y esto era algo que le hacía falta a Checo Pérez.

“Jenson (Button), Fernando (Alonso), George (Russell), Valtteri… Nico (Rosberg). He tenido tantos. Todos ellos han sido muy consistentes, y Max no ha corrido contra nadie así”, dijo Hamilton al referirse sobre el corredor azteca.

Sigue leyendo:

–Trabajadores de un hotel en Los Ángeles piden a Lionel Messi y al Inter Miami que no se hospeden en sus instalaciones

–Alexa Grasso fue nominada como la mejor peleadora del año en los World MMA Awards

–Ignacio Ambriz aplaudió la goleada del Toluca y prepara los entrenamientos para la Fecha FIFA