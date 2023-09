Vehículo se estrella contra un restaurante Denny’s de Texas y deja 23 heridos durante el Día del Trabajo

Un grave accidente se produjo el lunes del Día del Trabajo por la mañana en un restaurante Denny’s en Rosenberg, Texas, cuando un automóvil se estrelló contra el edificio y dejó al menos 23 personas heridas.

El conductor del vehículo, un hombre de unos 30 años cuya identidad no se dio a conocer, no resultó lesionado y no ha sido detenido por la policía, que está investigando las circunstancias del suceso.

Según informó el Departamento de Policía de Rosenberg a Fox News, el accidente ocurrió alrededor de las 11:20 a.m. de este lunes, en un restaurante Denny’s ubicado en la carretera 59.

El vehículo, un SUV Jeep de color granate, se estrelló contra la pared sur del edificio, causando daños materiales y heridas a 23 personas que se encontraban en el interior.

El jefe de policía Rosenberg, Jonathan White, dijo que las víctimas tenían entre 12 y 60 años y que sus lesiones variaban desde cortes menores hasta heridas graves, pero ninguna ponía en peligro su vida.

“Todos los heridos estaban conscientes en el momento en que fueron transportados a los hospitales locales”, acotó White.

El conductor del vehículo no sufrió ningún daño y fue interrogado por la policía en el lugar de los hechos, de acuerdo con las autoridades.

“Hasta el momento, el conductor no ha sido arrestado; sin embargo, se pueden presentar cargos más adelante, si corresponde, dado el resultado de la investigación pendiente”, dijo la policía en un comunicado.

La policía no ha revelado la identidad del conductor ni las posibles causas del accidente, que está siendo investigado activamente. Tampoco se han brindado detalles sobre el estado de salud de los heridos ni sobre la situación del restaurante Denny’s.

