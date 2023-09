Checo Pérez recibe nuevos elogios que lo colocan en la élite de la Fórmula 1

El antiguo piloto de la Fórmula 1 y ahora comentarista de dicha competencia, Martin Brundle, decidió hablar sobre las recientes declaraciones del piloto británico Lewis Hamilton sobre el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, a quien señaló de no tener las cualidades necesarias para formar parte de un equipo de alto nivel como el de Red Bull Racing.

Brundle ofreció estas declaraciones durante sus palabras en Sky Sports, donde detalló que no le sorprenden las palabras de sus compatriotas porque no desean engrandecer a Verstappen y afirmó que este tipo de ataques los vivió durante sus etapas en McLaren y Williams.

“Esa es la opinión de Lewis y la ha expresado con mucha firmeza. No le va a dar a Max ni un gramo de oxígeno, ni nada, para engrandecerlo. Me sorprendió lo duro que fue allí”, detalló el ex corredor de la Fórmula 1.

Para finalizar, Brundle destacó que Daniel Ricciardo y Sergio Pérez han sido los pilotos que más han puesto en apuros a Max Verstappen a lo largo de su carrera al asegurar que son elementos de “primera clase”; afirmó que una prueba de estas afirmaciones han sido las dos victorias que ha logrado el tapatío durante la presente temporada del campeonato mundial de Fórmula 1 que justamente han sido las únicas derrotas del neerlandés.

“Sí, por supuesto, Lewis ha tenido algunos compañeros de equipo fuertes, pero yo no descartaría a Daniel Ricciardo y Sergio Pérez, a quienes Max ha tenido a su lado. Son pilotos de primera clase. Pero Lewis no quiere regalar nada”, afirmó.

Recordemos que Lewis Hamilton ha sido uno de los pilotos que más ha criticado al ‘Checo’ Pérez durante esta temporada de la categoría reina del automovilismo. Sin embargo, el británico ha sido fuertemente criticado e incluso Max Verstappen salió en defensa de su compañero por las actuaciones que ha logrado este año.

“Cuando me clasificaba medio segundo, seis décimas por delante de Valtteri, no decían lo mismo que dicen hoy cuando Max se clasifica seis décimas por delante de Pérez. Y en mi opinión personal, Valtteri, y en realidad todos mis compañeros de equipo, han sido más fuertes que los compañeros que ha tenido Max”, expresó.

