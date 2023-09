Marimar Vega celebró la muerte de su papá

El fallecimiento de don Gonzalo Vega en octubre del 2016 causó una gran tristeza en todos sus seres queridos; sin embargo, su hija Marimar reconoce que su caso fue algo distinto, pues aunque sí le dolió su partida, sabía que ya no iba a sufrir.

En el más reciente episodio de su podcast “El Rincón De Los Errores”, la actriz aseguró que no le gustaba ver cómo el primer actor se iba desgastando como consecuencia del síndrome mielodisplásico que padeció durante los últimos años.

“Cuando mi papá murió creo que no lo sufrimos tanto porque él ya se quería ir, estaba muy cansado. Yo me acuerdo que, cuando su esposa gritó, yo tuve un momento que hice un gesto como de «¡sí!». No en mala onda, sino de qué bueno, de alivio, yo festejé por él, porque yo sabía que había luchado lo que quiso, pero llegó el momento en el que se quería ir y finalmente había llegado”, dijo Marimar.

Marimar Vega, Ana Layevska, Mauricio Islas y Kuno Becker son el elenco estelar de la teleserie “Doctora Lucía: Un Don Extraordinario”.



Por último, la protagonista de la serie “Doctora Lucía”, próxima a estrenarse, aseguró que, pese a que han pasado siete años de la partida de su papá, constantemente siente su presencia e inclusive ha llegado a platicar con él.

